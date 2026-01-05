Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,75%312,73
  • OMX Riga0,2%927,44
  • OMX Tallinn−1,14%2 057,88
  • OMX Vilnius−0,06%1 359,69
  • S&P 5000,67%6 904,59
  • DOW 301,31%49 017
  • Nasdaq 0,76%23 411,26
  • FTSE 1000,54%10 004,57
  • Nikkei 2252,97%51 832,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,98
  • 05.01.26, 16:21

Третий год роста: портфель увеличился до 706 000 евро, но не дотянул до цели

В прошлом инвестиционном году я, с одной стороны, наслаждался бумом искусственного интеллекта и силой европейского банковского сектора, а с другой – был вынужден бороться как будто с вором-невидимкой, то есть заметным ослаблением доллара.
В 2025 году одним из самых серьезных препятствий стало падение доллара.
  • В 2025 году одним из самых серьезных препятствий стало падение доллара.
  • Foto: Андрас Кралла
Тем не менее год я завершил уверенно в плюсе: стоимость моего портфеля за год выросла на 9,56%, достигнув к началу 2026 года 706 109 евро.
