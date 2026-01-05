Третий год роста: портфель увеличился до 706 000 евро, но не дотянул до цели
В прошлом инвестиционном году я, с одной стороны, наслаждался бумом искусственного интеллекта и силой европейского банковского сектора, а с другой – был вынужден бороться как будто с вором-невидимкой, то есть заметным ослаблением доллара.
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.