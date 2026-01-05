«Год беспрецедентного спада». Продажи новых автомобилей обрушились

По итогам года самой успешной маркой стала Toyota, за ней следовали Škoda и Renault.
Foto: Andras Kralla
По итогам 2025 года эстонские автодилеры передали клиентам 13 055 новых легковых автомобилей, что на 48,6% меньше показателей 2024 года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Серийный Facebook-мошенник Константин Никольский весной 2024 года признал вину и обещал ДВ сдаться полиции. Год спустя он действительно оказался на скамье подсудимых, но по более серьезному поводу. После раскрытия афер в сети Никольский пустился во все тяжкие: собрал группу сообщников и организовал в Таллинне ограбление.
В случае нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения латвийские полицейские имеют право конфисковать транспортное средство. Часть из них выставляется на аукцион, 324 автомобиля были переданы Украине.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.