Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic1,03%313,08
  • OMX Riga0,07%926,25
  • OMX Tallinn−0,9%2 062,91
  • OMX Vilnius1,48%1 357,61
  • S&P 5000,19%6 858,47
  • DOW 300,66%48 382,39
  • Nasdaq −0,03%23 235,63
  • FTSE 1000,15%9 966,45
  • Nikkei 2252,97%51 832,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,32
  • 05.01.26, 12:13

«Год беспрецедентного спада». Продажи новых автомобилей обрушились

Продажи новых легковых автомобилей по итогам года сократились почти вдвое.
По итогам года самой успешной маркой стала Toyota, за ней следовали Škoda и Renault.
  • По итогам года самой успешной маркой стала Toyota, за ней следовали Škoda и Renault.
  • Foto: Andras Kralla
По итогам 2025 года эстонские автодилеры передали клиентам 13 055 новых легковых автомобилей, что на 48,6% меньше показателей 2024 года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
