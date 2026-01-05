«Год беспрецедентного спада». Продажи новых автомобилей обрушились

Серийный Facebook-мошенник Константин Никольский весной 2024 года признал вину и обещал ДВ сдаться полиции. Год спустя он действительно оказался на скамье подсудимых, но по более серьезному поводу. После раскрытия афер в сети Никольский пустился во все тяжкие: собрал группу сообщников и организовал в Таллинне ограбление.