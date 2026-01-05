Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,75%312,73
  • OMX Riga0,2%927,44
  • OMX Tallinn−1,14%2 057,88
  • OMX Vilnius−0,06%1 359,69
  • S&P 5000,64%6 902,05
  • DOW 301,23%48 977,18
  • Nasdaq 0,69%23 395,82
  • FTSE 1000,54%10 004,57
  • Nikkei 2251,32%52 518,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,04
  06.01.26, 08:46

Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?

Новый год начался без иллюзий, поскольку в мировую политику вернулось естественное состояние, при котором идет война всех против всех. Малым государствам станет ясно, правильных ли друзей они выбрали в прошедшие десятилетия.
Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?
  • Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?
  • Foto: SIPA/Scanpix
Успешная операция спецназа США, в результате которой в Нью-Йорке за решеткой оказался автократический президент Венесуэлы — страны с крупнейшими в мире запасами нефти, — явно не значилась в бинго-карточках большинства политических наблюдателей. По крайней мере, не 3 января, поскольку то, что Дональд Трамп просто так Венесуэлу не оставит, казалось вполне очевидным.
Кремль, поднявший громкий шум, вероятно, наблюдал за всей этой операцией с глубокой завистью, поскольку именно это российские войска пытались сделать в феврале 2022 года в Украине, но были разгромлены под Гостомелем. Впрочем, это слабое утешение для тех, кто в обоих случаях считает, что будь ты большим или маленьким — так в XXI веке мировую политику не делают.
«Глобальный брифинг» — это выходящая по понедельникам рассылка Индрека Лепика, которую можно бесплатно оформить по адресу kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing.
В первом брифинге этого года автор пытается понять, что именно привело нас в нынешний год и, что еще важнее, как он может завершиться. С европейской точки зрения очевидно, что если ты остался в мире последним, кто проповедует международное право, ты должен быть способен защищать его и силой оружия.

Три больших сюжета прошедшего года

Закрепление доктрины «Донро». Только что вступившая в должность администрация Дональда Трампа сделала свой самый недвусмысленный ход на престижной Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале прошлого года, когда вице-президент Джей Ди Вэнс дал европейцам понять, что наступила новая геополитическая эпоха: США будут делать то, что хотят, потому что могут.
