Назад 06.01.26, 08:46 Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях? Новый год начался без иллюзий, поскольку в мировую политику вернулось естественное состояние, при котором идет война всех против всех. Малым государствам станет ясно, правильных ли друзей они выбрали в прошедшие десятилетия.

Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?

Foto: SIPA/Scanpix

Успешная операция спецназа США, в результате которой в Нью-Йорке за решеткой оказался автократический президент Венесуэлы — страны с крупнейшими в мире запасами нефти, — явно не значилась в бинго-карточках большинства политических наблюдателей. По крайней мере, не 3 января, поскольку то, что Дональд Трамп просто так Венесуэлу не оставит, казалось вполне очевидным.

Кремль, поднявший громкий шум, вероятно, наблюдал за всей этой операцией с глубокой завистью, поскольку именно это российские войска пытались сделать в феврале 2022 года в Украине, но были разгромлены под Гостомелем. Впрочем, это слабое утешение для тех, кто в обоих случаях считает, что будь ты большим или маленьким — так в XXI веке мировую политику не делают.

В первом брифинге этого года автор пытается понять, что именно привело нас в нынешний год и, что еще важнее, как он может завершиться. С европейской точки зрения очевидно, что если ты остался в мире последним, кто проповедует международное право, ты должен быть способен защищать его и силой оружия.

Три больших сюжета прошедшего года

Закрепление доктрины «Донро». Только что вступившая в должность администрация Дональда Трампа сделала свой самый недвусмысленный ход на престижной Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале прошлого года, когда вице-президент Джей Ди Вэнс дал европейцам понять, что наступила новая геополитическая эпоха: США будут делать то, что хотят, потому что могут.