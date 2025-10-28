«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры

По словам члена «Ээсти 200» Танеля Тейна, его цель – получить больше денег для спорта и культуры. «Я готов отстаивать это и в коалиции, и в Министерстве финансов, и в большом зале Рийгикогу», – сказал он.
Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix
Пояснительная записка к законопроекту противоречит самой себе и основывается на расчетах, которые министр финансов не считает надежными.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Советские шпионы, прославленные повара-эмигранты, главная звезда эстонской театральной сцены в роли держателя подпольного казино — кого только не встретишь на вилле в Кадриорге, где шампанское и ликеры текут рекой, а марки и кроны, фунты и доллары не знают счета. Ведь тихий Таллинн, получивший в 1920 году долгожданный мир, теперь жаждет развлечений!
Michelin Guide признал расположенный в Старом Таллинне отель The Burman лучшим новым отелем мира в этом году. The Burman стал единственным отелем в Северной Европе и Балтии, удостоенным двух ключей Michelin.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.