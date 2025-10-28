Деловые ведомости
  • 28.10.25, 08:52

«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры

Процедура рассмотрения закона, с помощью которого «Ээсти 200» хочет снизить налог для онлайн-казино, проходит с невиданной скоростью, хотя, по оценке минфина, он уменьшит финансирование культуры.
По словам члена «Ээсти 200» Танеля Тейна, его цель – получить больше денег для спорта и культуры. «Я готов отстаивать это и в коалиции, и в Министерстве финансов, и в большом зале Рийгикогу», – сказал он.
  • Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix
Пояснительная записка к законопроекту противоречит самой себе и основывается на расчетах, которые министр финансов не считает надежными.
