«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Советские шпионы, прославленные повара-эмигранты, главная звезда эстонской театральной сцены в роли держателя подпольного казино — кого только не встретишь на вилле в Кадриорге, где шампанское и ликеры текут рекой, а марки и кроны, фунты и доллары не знают счета. Ведь тихий Таллинн, получивший в 1920 году долгожданный мир, теперь жаждет развлечений!
В начале января 1920 года полиция нагрянула в популярное кафе Park в Кадриорге — эстонские стражи порядка проверяли, не нарушают ли в заведении сухой закон и не предлагают ли кроме чая с тортом в кафе продажную любовь. Ведь владельцев бизнеса уже несколько раз ловили на содействии проституции. Полицейский рейд оказался успешным. В кафе Park нашли благоухающие спиртом только что опорожненные бутылки и бумажные пакеты, оборот которых тоже был запрещен — в них традиционно прятали выпивку от любопытных взоров. Формальная держательница кафе Анна Апсит была приговорена к штрафу в 10 000 марок и месяцу тюрьмы.
В следующем 1921 году городские власти и вовсе постановили закрыть скандальный Park. На этот ресторанчик, как и на его предшественника Pavillon de la Plage от тех же подлинных хозяев, семьи российских эмигрантов Садовских, поступало слишком много жалоб. Но «невидимая рука рынка» опять переборола бюрократическое давление. Лишившись помещения на углу улиц Лийва (ныне Яна Поски) и Нарвского шоссе, предприятие переехало буквально на сотню метров в сторону.
Вилла «Mon Repos» 1921 год.
Foto: muis.ee
Весной 1921 года новым домом для заведения стала оставленная хозяевами летняя вилла на Нарвском шоссе, 92, а новым названием — ресторан «Mon Repos». Теперь веселые пирушки гремели в саду старой дачи и в стенах самого особняка. И если в 1919-1920 годах гуляки, среди которых мелькали офицеры союзных армий и крупные политики, еще старались развлекаться полуподпольно, то теперь последние ограничения пали. Освободительная и Первая мировая война, наконец, оказались позади, в Эстонию пришел мир. Как же это не отпраздновать?
Между смокингом и портянкой
Обложка первого издания романа «Семь лун Блаженной Бригитты» Александра Чернявского.
Foto: livelib.ru
«За столиками перепутались безукоризненные фраки и вшивые френчи. Бриллиантовые колье и... портянки. Моднейшие смокинги и потные гимнастерки. Паутинные дамские вечерние платья от Пакен и перешитые из окровавленных солдатских шинелей женские, вроде извозчичьих, бекеши и армяки. Броские цыганские костюмы и напяленные прямо на грешное немытое тело американские свитеры», — описывает публику ресторана «Mon Repos» («Мой отдых») журналист и литератор Александр Чернявский в книге «Семь лун Блаженной Бригитты».
Как утверждает Чернявский, бронировать столики в «Mon Repos» в первом послевоенном году приходилось за деньги, причем цены кусались, доходя до 5000 эстонских марок за вечер. Самые преданные посетители покупали месячные абонементы по 150 000 марок. И причиной тому якобы была не кухня и не напитки.
«В расплавленной золотой горячке тех диких дней такие суммы казались действительно мелочами жизни. Что тысячи и даже сотни тысяч! Когда там в одну ночь ослепительными кометами взлетали и рассыпались Синие Птицы невообразимых, сказочных обогащений. Обогащений — одним крылатым махом холодно комбинирующего ума».
Александр Чернявский
Журналист, писатель. Из романа «Семь лун Блаженной Бригитты».
Просто именно в этом заведении предпочитали проводить вечера члены советской торговой делегации, которые в Таллинне, единственной европейской столице, уже легализовавшей сделки с большевиками, размещали международные заказы и сорившие золотом и валютой. Состояния в «Mon Repos» делались за один единственный вечер - стоило только ухитриться подсесть за столик к советским чиновникам или военным. Порой заказы бывали курьезными. В той же книге журналист приводит пример — 40 вагонов напильников для СССР, миллион штук по 200 марок за напильник при реальной европейской цене в считанные марки за единицу. Благодаря многократно завышенным ценам маржу от сделки получали и сами советские торгпреды и многочисленные посредники.
Вид виллы вскоре после реставрации 2016 года
Foto: Dmirti G/ Wikipedia
Гастрономическая Мекка
Но Чернявский, конечно же, не был объективен. Он всей душой ненавидел большевизм и отвергал решение властей заключить мир с Советской Россией и открыть торговлю взамен на признание Москвой независимости Эстонии. Конечно, о ресторане «Mon Repos» ходили слухи как о гнезде советского шпионажа, но все-таки едва ли обслуживание подобных сделок и дельцов было поставлено на столь широкую ногу, как он описывает в своем романе. В романе Чернявского множество фактических ошибок: например, его герои кутят на вилле уже летом 1920-го, хотя открылось заведение только весной 1921 года.
У Чернявского советские бонзы и таллиннские жулики балуют себя гастрономическими специалитетами от бывшего повара московского Английского клуба Петра Пальмберга, но на самом деле его звали Александром Паальбергом. Но, что правда, то правда - мастерство Паальберга, ставшего шефом в «Mon Repos», и других российских поваров-эмигрантов, во многом задавало тон эстонской ресторанной сцене 1920-1930-х. В ту пору лучшие рестораны Таллинна, и даже основанный лично Константином Пятсом как национальный эстонский клуб Seltskondlik Maja потчевали состоятельную публику преимущественно французскими и славянскими блюдами. Вопреки стереотипам, селянка и борщ укоренились в эстонской кулинарии не в советскую эпоху, а между Первой и Второй мировыми войнами.
А заложен русский фундамент эстонской кулинарии был как раз таки Паальбергом. В 1921 году он служил в «Mon Repos» и считался лучшим шефом Таллинна, позднее трудился в престижнейших ресторанах «Nord» и «Kuld Lõvi» в Старом городе. Фирменным блюдом мастера считалось жаркое из дикой птицы под соусами.
Новая эстонская кухня
В 1920-1930-х национальные эстонские блюда на званных ужинах подавали только редкие активисты. Например, в 1930-х такими была семья текстильных магнатов Тоферов-Торивере. В своем поместье они устраивали званые вечера с настоящим эстонским меню:
– Намазки на хлеб по рецепту госпожи Сельямаа: паштет из лосося с клюквой и паштет из печени налима с луком
– Суп-пюре а-ля госпожа Варма из овсяных хлопьев на клюквенном соке
– Пироги с перловкой и луком
– Филе салаки под соусом из маринованных грибов
– Мясное жаркое
– Салат из свежей капусты, яблок, сельдерея и давленной клюквы
– Орехи в брусничном соусе
Благодаря отмене алкогольных ограничений и созданному Паальбергом в «Mon Repos» гастрономическому раю закрытое на прежнем месте со скандалом заведение стало одним из самых успешных ресторанов Таллинна. Уже на втором году работы оно разделило титул крупнейшего плательщика трактирного налога с рестораном при гостинице «Kuld Lõvi» на улице Харью — сумма перечислений в казну составила 1,1 млн марок.
Исследователь таллиннской кулинарной истории Калерво Хови поясняет, что скандальная репутация хозяев и самого заведения не отпугивала, а наоборот, привлекала публику. В отличие от чинных заведений в центре города в «Mon Repos» можно было позволить себе расслабиться в окружении лучших людей города и иностранных дипломатов. Неслучайно именно в этом ресторане в конце июня 1922 года был устроен прием в честь приезда в Таллинн французской делегации, в этот день в Кадриорге гуляли в том числе члены Рийгикогу и министры эстонского правительства.
Вечер змей и цветов
Чиновник эстонского МИДа Оскар Эoпик вспоминает, что со своей пассией обошел все популярные кабаре столицы. «Mon Repos» показалось паре одним из лучших — тут в креслах можно было со всеми удобствами насладиться вечерней программой. А посмотреть было на что!
Многообещающая афиша «большой оригинальной» ночной программы на вилле «Mon Repos» в журнале «Театр и кино». Январь 1922 года.
Каждый вечер в ресторане выступали лучшие артисты: русскоязычные, эстонские, а также гастролеры из других стран Европы. Держатели ресторана что ни день, стремились удивить публику. Например, когда в мае 1921 года в «Mon Repos» был устроен вечер-бенефис политэмигранта из Петрограда, бывшего тенора Народного дома Императора Николая II Петра Никифораки, герой вечера не просто выступал и получал поздравления. В его честь был устроен целый карнавальный бал со «столами по повышенной стоимости». В программе смешались опера, балет и кабаре.
Опубликованные в газетах афиши обещали публике всё, что только можно пожелать после долгих лет военных лишений: «великолепное действо», «маски, костюмы, арии и цветы». Весь вечер тянулись то любимые публикой дуэты из «Пиковой дамы» и «Фауста», то свежие вокальные номера, то веселые декламации, то показательные выступления танцоров. Финалом вечера стала «Битва цветов и змей» — водевиль, во время которого зрителей осыпали живыми лепестками и конфетти.
Марсель и Рене, самая знаменитая танцевальная пара Таллинна (Розали и Бернард Леэры). В 1924 году пара открыла на Ратушной площади Таллинна первый в стране джазовый дансинг Cafe Marcelle.
Уже в 1922 году Марсель и Рене, самая знаменитая танцевальная пара Таллинна (Розали и Бернард Леэры) в «Mon Repos» демонстировали самые модные заокеанские движения — бостон, джаз и шимми. На пике популярности кабаре гонорары артистов доходили до 3000 марок за вечер.
Открывая новый ресторан на старой вилле, Роман Садовский просил власти разрешить сделать его двухэтажным. Но Таллинн отказал ресторатору: лестница особняка была признана слишком узкой и крутой для общественного здания. Тогда Садовский сдал второй этаж дома Международному артистическому клубу нарвского антрепренера Бориса Шишкина. Так что актеров, танцоров и певцов в «Mon Repos» можно было застать даже в те дни, когда сами они на местной сцене не выступали.
«Игорный ад»
Tallinnas mängupõrgu tabatud. — «В Таллинне раскрыт игровой притон», — писал Postimees от 25 июля 1922 года.
Foto: Digar
В ночь с 22 на 23 июля 1922 года в «Mon Repos» снова пришла полиция. “Синие фуражки” поднялись на второй этаж виллы в помещения Артистического клуба. Не спас ситуацию даже посаженный в башенке ресторана наблюдатель - все было раскрыто. Как и подозревала полиция, под прикрытием ресторана и клуба на вилле действовал игорный притон с высокими ставками.
«При обыске в кассе было найдено 68 000 марок наличными и свыше 900 000 — в игровых фишках... Азартные игры, как сообщается, начались около месяца назад — после того как в Таллинн прибыла группа русско-французских евреев. Арендатором клуба был русский по имени Шишкин. С каждой сыгранной карты взималась комиссия в пользу клуба в размере 9,5%, кроме того, существовал вступительный взнос и особый „ночной налог“ после двух часов ночи, — писала газета Postimees. — Некоторые игроки потеряли крупные суммы: по слухам, один предприниматель проиграл 15 миллионов, а другой — 2 миллиона эстонских марок».
Пауль Пинна
Foto: Wikipedia
Пикантность ситуации придавал тот факт, что одним из формальных руководителей артистического клуба был ведущий эстонский драматический артист Пауль Пинна, основатель национального театра “Эстония”. Входил в правление и упомянутый выше джазовый танцор Бернард Леэр, и другие местные знаменитости. Так что закрытие игорного дома бросило тень на немалую часть таллиннской богемы. И клуб, и ресторан были закрыты.
Судя по всему, превращение клуба в притон имело экономические причины. 18 сентября 1922 года еженедельник Esmaspäev сообщил, что «Mon Repos» оставил после себя 3 млн марок долгов. «Ресторан «Mon Repos» на берегу в Кадриорге был одним из самых изысканных мест, где собиралась в основном международная публика. Но в последнее время и там дела пошли наперекосяк — хотя именно здешнюю кухню считали лучшей в Таллинне. Попытались спасти положение, сдав верхний этаж под игорный клуб. Но век этого предприятия оказался коротким: вместе с подпольным казино рухнул и сам ресторан «Mon Repos»», - писало издание.
В итоге прежние хозяева продали имущество бывшему буфетчику на железнодорожной станции Валга Генриху Шиффу. Он попытался возродить заведение по тому же адресу под очередным громким названием - «Esplanade». Но проработавший несколько лет ресторанчик Шиффа уже не сумел завоевать прежней славы и любви горожан.
Кафе «Кадриорг», прозванное горожанами «Must Luik» по логотипу с силуэтом черной птицы.
Foto: muis.ee
Предпринять очередную попытку вернуть локации былой успех власти Таллинна решили уже в советскую эпоху. Рядом с тем местом, где гремели вечеринки сперва «Pavillon de la Plage», а затем кафе «Park» и «Mon Repos», было воздвигнуто новое здание для кафе с немудрящим названием «Кадриорг». Горожане прозвали его «Must Luik» по логотипу с силуэтом черной птицы. Модернистское здание кафе с баром на первом этаже и рестораном с оркестром на втором проработало с 1971 года по начало 2000-х. Сейчас на его месте — коммерческие и жилые помещения.
Уже в 2010-х виллу на Нарвском шоссе, 92 отреставрировала компания 1Partner Ehitus OÜ. В историческом здании открылся новый «Mon Repo» от одноименной фирмы Mon Repo OÜ. Сегодня это один из ресторанов Таллинна, который престижный гид Michelin отметил своей рекомендацией: «Современное меню отражает местные особенности и тянется к средиземноморской кухне, а ярко оформленные блюда отличаются продуманными вкусами и текстурами».
