Назад 22.10.25, 07:00 «Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн Советские шпионы, прославленные повара-эмигранты, главная звезда эстонской театральной сцены в роли держателя подпольного казино — кого только не встретишь на вилле в Кадриорге, где шампанское и ликеры текут рекой, а марки и кроны, фунты и доллары не знают счета. Ведь тихий Таллинн, получивший в 1920 году долгожданный мир, теперь жаждет развлечений!

Foto: muis.ee, Digar, ngeesti, shutterstock, монтаж ДВ

В начале января 1920 года полиция нагрянула в популярное кафе Park в Кадриорге — эстонские стражи порядка проверяли, не нарушают ли в заведении сухой закон и не предлагают ли кроме чая с тортом в кафе продажную любовь. Ведь владельцев бизнеса уже несколько раз ловили на содействии проституции. Полицейский рейд оказался успешным. В кафе Park нашли благоухающие спиртом только что опорожненные бутылки и бумажные пакеты, оборот которых тоже был запрещен — в них традиционно прятали выпивку от любопытных взоров. Формальная держательница кафе Анна Апсит была приговорена к штрафу в 10 000 марок и месяцу тюрьмы.

Вилла «Mon Repos» 1921 год.

Foto: muis.ee

Весной 1921 года новым домом для заведения стала оставленная хозяевами летняя вилла на Нарвском шоссе, 92, а новым названием — ресторан «Mon Repos». Теперь веселые пирушки гремели в саду старой дачи и в стенах самого особняка. И если в 1919-1920 годах гуляки, среди которых мелькали офицеры союзных армий и крупные политики, еще старались развлекаться полуподпольно, то теперь последние ограничения пали. Освободительная и Первая мировая война, наконец, оказались позади, в Эстонию пришел мир. Как же это не отпраздновать?

Между смокингом и портянкой

Обложка первого издания романа «Семь лун Блаженной Бригитты» Александра Чернявского.

Foto: livelib.ru «За столиками перепутались безукоризненные фраки и вшивые френчи. Бриллиантовые колье и... портянки. Моднейшие смокинги и потные гимнастерки. Паутинные дамские вечерние платья от Пакен и перешитые из окровавленных солдатских шинелей женские, вроде извозчичьих, бекеши и армяки. Броские цыганские костюмы и напяленные прямо на грешное немытое тело американские свитеры», — описывает публику ресторана «Mon Repos» («Мой отдых») журналист и литератор Александр Чернявский в книге «Семь лун Блаженной Бригитты». Как утверждает Чернявский, бронировать столики в «Mon Repos» в первом послевоенном году приходилось за деньги, причем цены кусались, доходя до 5000 эстонских марок за вечер. Самые преданные посетители покупали месячные абонементы по 150 000 марок. И причиной тому якобы была не кухня и не напитки. «В расплавленной золотой горячке тех диких дней такие суммы казались действительно мелочами жизни. Что тысячи и даже сотни тысяч! Когда там в одну ночь ослепительными кометами взлетали и рассыпались Синие Птицы невообразимых, сказочных обогащений. Обогащений — одним крылатым махом холодно комбинирующего ума». Александр Чернявский Журналист, писатель. Из романа «Семь лун Блаженной Бригитты». Просто именно в этом заведении предпочитали проводить вечера члены советской торговой делегации, которые в Таллинне, единственной европейской столице, уже легализовавшей сделки с большевиками, размещали международные заказы и сорившие золотом и валютой. Состояния в «Mon Repos» делались за один единственный вечер - стоило только ухитриться подсесть за столик к советским чиновникам или военным. Порой заказы бывали курьезными. В той же книге журналист приводит пример — 40 вагонов напильников для СССР, миллион штук по 200 марок за напильник при реальной европейской цене в считанные марки за единицу. Благодаря многократно завышенным ценам маржу от сделки получали и сами советские торгпреды и многочисленные посредники.

Вид виллы вскоре после реставрации 2016 года

Foto: Dmirti G/ Wikipedia

Гастрономическая Мекка

Но Чернявский, конечно же, не был объективен. Он всей душой ненавидел большевизм и отвергал решение властей заключить мир с Советской Россией и открыть торговлю взамен на признание Москвой независимости Эстонии. Конечно, о ресторане «Mon Repos» ходили слухи как о гнезде советского шпионажа, но все-таки едва ли обслуживание подобных сделок и дельцов было поставлено на столь широкую ногу, как он описывает в своем романе. В романе Чернявского множество фактических ошибок: например, его герои кутят на вилле уже летом 1920-го, хотя открылось заведение только весной 1921 года.

У Чернявского советские бонзы и таллиннские жулики балуют себя гастрономическими специалитетами от бывшего повара московского Английского клуба Петра Пальмберга, но на самом деле его звали Александром Паальбергом. Но, что правда, то правда - мастерство Паальберга, ставшего шефом в «Mon Repos», и других российских поваров-эмигрантов, во многом задавало тон эстонской ресторанной сцене 1920-1930-х. В ту пору лучшие рестораны Таллинна, и даже основанный лично Константином Пятсом как национальный эстонский клуб Seltskondlik Maja потчевали состоятельную публику преимущественно французскими и славянскими блюдами. Вопреки стереотипам, селянка и борщ укоренились в эстонской кулинарии не в советскую эпоху, а между Первой и Второй мировыми войнами.

Новая эстонская кухня В 1920-1930-х национальные эстонские блюда на званных ужинах подавали только редкие активисты. Например, в 1930-х такими была семья текстильных магнатов Тоферов-Торивере. В своем поместье они устраивали званые вечера с настоящим эстонским меню: – Намазки на хлеб по рецепту госпожи Сельямаа: паштет из лосося с клюквой и паштет из печени налима с луком – Суп-пюре а-ля госпожа Варма из овсяных хлопьев на клюквенном соке – Пироги с перловкой и луком – Филе салаки под соусом из маринованных грибов – Мясное жаркое – Салат из свежей капусты, яблок, сельдерея и давленной клюквы – Орехи в брусничном соусе

Благодаря отмене алкогольных ограничений и созданному Паальбергом в «Mon Repos» гастрономическому раю закрытое на прежнем месте со скандалом заведение стало одним из самых успешных ресторанов Таллинна. Уже на втором году работы оно разделило титул крупнейшего плательщика трактирного налога с рестораном при гостинице «Kuld Lõvi» на улице Харью — сумма перечислений в казну составила 1,1 млн марок.

Исследователь таллиннской кулинарной истории Калерво Хови поясняет, что скандальная репутация хозяев и самого заведения не отпугивала, а наоборот, привлекала публику. В отличие от чинных заведений в центре города в «Mon Repos» можно было позволить себе расслабиться в окружении лучших людей города и иностранных дипломатов. Неслучайно именно в этом ресторане в конце июня 1922 года был устроен прием в честь приезда в Таллинн французской делегации, в этот день в Кадриорге гуляли в том числе члены Рийгикогу и министры эстонского правительства.

Вечер змей и цветов

Чиновник эстонского МИДа Оскар Эoпик вспоминает, что со своей пассией обошел все популярные кабаре столицы. «Mon Repos» показалось паре одним из лучших — тут в креслах можно было со всеми удобствами насладиться вечерней программой. А посмотреть было на что!

Многообещающая афиша «большой оригинальной» ночной программы на вилле «Mon Repos» в журнале «Театр и кино». Январь 1922 года.

Каждый вечер в ресторане выступали лучшие артисты: русскоязычные, эстонские, а также гастролеры из других стран Европы. Держатели ресторана что ни день, стремились удивить публику. Например, когда в мае 1921 года в «Mon Repos» был устроен вечер-бенефис политэмигранта из Петрограда, бывшего тенора Народного дома Императора Николая II Петра Никифораки, герой вечера не просто выступал и получал поздравления. В его честь был устроен целый карнавальный бал со «столами по повышенной стоимости». В программе смешались опера, балет и кабаре.

Опубликованные в газетах афиши обещали публике всё, что только можно пожелать после долгих лет военных лишений: «великолепное действо», «маски, костюмы, арии и цветы». Весь вечер тянулись то любимые публикой дуэты из «Пиковой дамы» и «Фауста», то свежие вокальные номера, то веселые декламации, то показательные выступления танцоров. Финалом вечера стала «Битва цветов и змей» — водевиль, во время которого зрителей осыпали живыми лепестками и конфетти.

Марсель и Рене, самая знаменитая танцевальная пара Таллинна (Розали и Бернард Леэры). В 1924 году пара открыла на Ратушной площади Таллинна первый в стране джазовый дансинг Cafe Marcelle. Уже в 1922 году Марсель и Рене, самая знаменитая танцевальная пара Таллинна (Розали и Бернард Леэры) в «Mon Repos» демонстировали самые модные заокеанские движения — бостон, джаз и шимми. На пике популярности кабаре гонорары артистов доходили до 3000 марок за вечер. Открывая новый ресторан на старой вилле, Роман Садовский просил власти разрешить сделать его двухэтажным. Но Таллинн отказал ресторатору: лестница особняка была признана слишком узкой и крутой для общественного здания. Тогда Садовский сдал второй этаж дома Международному артистическому клубу нарвского антрепренера Бориса Шишкина. Так что актеров, танцоров и певцов в «Mon Repos» можно было застать даже в те дни, когда сами они на местной сцене не выступали.

«Игорный ад»

Tallinnas mängupõrgu tabatud. — «В Таллинне раскрыт игровой притон», — писал Postimees от 25 июля 1922 года.

Foto: Digar В ночь с 22 на 23 июля 1922 года в «Mon Repos» снова пришла полиция. “Синие фуражки” поднялись на второй этаж виллы в помещения Артистического клуба. Не спас ситуацию даже посаженный в башенке ресторана наблюдатель - все было раскрыто. Как и подозревала полиция, под прикрытием ресторана и клуба на вилле действовал игорный притон с высокими ставками. «При обыске в кассе было найдено 68 000 марок наличными и свыше 900 000 — в игровых фишках... Азартные игры, как сообщается, начались около месяца назад — после того как в Таллинн прибыла группа русско-французских евреев. Арендатором клуба был русский по имени Шишкин. С каждой сыгранной карты взималась комиссия в пользу клуба в размере 9,5%, кроме того, существовал вступительный взнос и особый „ночной налог“ после двух часов ночи, — писала газета Postimees. — Некоторые игроки потеряли крупные суммы: по слухам, один предприниматель проиграл 15 миллионов, а другой — 2 миллиона эстонских марок».

Пауль Пинна

Foto: Wikipedia Пикантность ситуации придавал тот факт, что одним из формальных руководителей артистического клуба был ведущий эстонский драматический артист Пауль Пинна, основатель национального театра “Эстония”. Входил в правление и упомянутый выше джазовый танцор Бернард Леэр, и другие местные знаменитости. Так что закрытие игорного дома бросило тень на немалую часть таллиннской богемы. И клуб, и ресторан были закрыты.

Кафе «Кадриорг», прозванное горожанами «Must Luik» по логотипу с силуэтом черной птицы.

Foto: muis.ee

Предпринять очередную попытку вернуть локации былой успех власти Таллинна решили уже в советскую эпоху. Рядом с тем местом, где гремели вечеринки сперва «Pavillon de la Plage», а затем кафе «Park» и «Mon Repos», было воздвигнуто новое здание для кафе с немудрящим названием «Кадриорг». Горожане прозвали его «Must Luik» по логотипу с силуэтом черной птицы. Модернистское здание кафе с баром на первом этаже и рестораном с оркестром на втором проработало с 1971 года по начало 2000-х. Сейчас на его месте — коммерческие и жилые помещения.

Уже в 2010-х виллу на Нарвском шоссе, 92 отреставрировала компания 1Partner Ehitus OÜ. В историческом здании открылся новый «Mon Repo» от одноименной фирмы Mon Repo OÜ. Сегодня это один из ресторанов Таллинна, который престижный гид Michelin отметил своей рекомендацией: «Современное меню отражает местные особенности и тянется к средиземноморской кухне, а ярко оформленные блюда отличаются продуманными вкусами и текстурами».

Вилла Мон Репо - ныне Restoran Mon Repos