Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей

Отель The Burman на улице Ратаскаэву принадлежит Yolo Group.
Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе работающая в сфере криптоказино компания Yolo Group объявила о смене стратегии. В результате этого входящая в концерн Heathmont OÜ сократила примерно половину сотрудников: по данным Инфобанка Äripäev, в 2023 году в компании работало 450 человек, под сокращения же попали 265 сотрудников.
