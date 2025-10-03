Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,27%6 733,37
  • DOW 300,75%46 867,6
  • Nasdaq 0,02%22 848,08
  • FTSE 1000,55%9 479,31
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,67
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,27%6 733,37
  • DOW 300,75%46 867,6
  • Nasdaq 0,02%22 848,08
  • FTSE 1000,55%9 479,31
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,67
  • 03.10.25, 15:52

Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей

К сокращенным сотрудниками Yolo Group, особенно к IT-специалистам, проявляется большой интерес на рынке труда.
Отель The Burman на улице Ратаскаэву принадлежит Yolo Group.
  • Отель The Burman на улице Ратаскаэву принадлежит Yolo Group.
  • Foto: Liis Treimann
На прошлой неделе работающая в сфере криптоказино компания Yolo Group объявила о смене стратегии. В результате этого входящая в концерн Heathmont OÜ сократила примерно половину сотрудников: по данным Инфобанка Äripäev, в 2023 году в компании работало 450 человек, под сокращения же попали 265 сотрудников.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.09.25, 15:12
Массовые сокращения в казино: работу потеряет множество специалистов
Работающая в сфере криптоказино компания Yolo Group объявила о массовых сокращениях, которые коснутся сотрудников двух ее фирм.
Новости
  • 23.09.25, 19:08
Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока
Компания-основатель криптоказино Yolo Group сокращает в Эстонии около 300 работников, поскольку сворачивает два прибыльных направления бизнеса.
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
Эстонская компания Yolo Group, работающая на международном уровне в сфере игровой индустрии, финтеха и блокчейна, меняет стратегию, что повлечет за собой увольнение 280 сотрудников.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
3
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
4
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
5
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
6
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Последние новости

Новости
  • 03.10.25, 17:29
Рахумаа о покупке обанкротишейся компании Baltika: на то была веская причина
Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Новости
  • 03.10.25, 16:45
Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах
Mнения
  • 03.10.25, 16:27
Делов-то: кина не будет, «Балтика» пошла ко дну, а теневой флот все еще на плаву
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
Mнения
  • 03.10.25, 14:38
Март Лаар: нас предупреждали, но боюсь, что нынешнее правительство это не заботит
Новости
  • 03.10.25, 13:15
Неожиданный исход: финский суд отказался рассматривать дело о повреждении Estlink

Сейчас в фокусе

Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Научные опыты в инкубаторе Tehnopol (иллюстративное фото).
Новости
  • 24.01.23, 09:21
Правительство выделяет 386 млн евро на научные исследования и разработки
На сборочной линии Valmet Automotive в Уусикаупунки.
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Польша – не страна чудес, а Варшаве еще далеко до Пекина, и все же именно на нее с уважением смотрят эстонские предприниматели.
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше
Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери
Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025