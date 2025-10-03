Назад 03.10.25, 15:52 Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей К сокращенным сотрудниками Yolo Group, особенно к IT-специалистам, проявляется большой интерес на рынке труда.

Отель The Burman на улице Ратаскаэву принадлежит Yolo Group.

Foto: Liis Treimann

На прошлой неделе работающая в сфере криптоказино компания Yolo Group объявила о смене стратегии. В результате этого входящая в концерн Heathmont OÜ сократила примерно половину сотрудников: по данным Инфобанка Äripäev, в 2023 году в компании работало 450 человек, под сокращения же попали 265 сотрудников.