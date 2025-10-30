Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,04
  • OMX Riga−0,01%912,1
  • OMX Tallinn−0,19%1 886,06
  • OMX Vilnius0,08%1 261,87
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 300,00%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,56%9 701,03
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,56
  • 30.10.25, 14:40

Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»

Недавно попавшая под санкции США российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что ее зарубежные активы намерена приобрести трейдерская компания Gunvor Group, которая недавно сократила руководство своего эстонского офиса.
До 2015 года «Лукойл» работал и в Эстонии – свои 37 автозаправочных станций он продал компании Olerex.
  • До 2015 года «Лукойл» работал и в Эстонии – свои 37 автозаправочных станций он продал компании Olerex.
  • Foto: Eiko Kink
«Лукойл» принял предложение Gunvor и пообещал не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Новости
  14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Новости
  03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности
Эстонская «дочка» швейцарской нефтетрейдинговой компании Gunvor начала торговать металлами и увеличивает штат.
Новости
  03.06.15, 10:35
Olerex покупает Lukoil
Крупная местная топливная компания Olerex приобретает 100% акций Lukoil Eesti AS. Вследствие этого Olerex станет крупнейшим продавцом топлива на рынке Эстонии с 80 АЗС.
Новости
  03.06.15, 16:00
Alexela о покупке Lukoil: нам такое не по зубам
Alexela Oil не проявляла интереса к покупке Lukoil, так как финансовые возможности компании и экономическое положение в Эстонии не позволяют этого, сказал директор компании Айн Куузик, удивившись, как это оказалось под силу компании Olerex.
1
Интервью
  29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
2
Новости
  29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
3
Новости
  29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
5
Эпицентр
  29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
6
Новости
  29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Новости
  30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
Новости
  30.10.25, 14:19
Концерн Маргуса Линнамяэ нарушил закон при сделке в Литве и получил штраф в размере 7,5 млн евро
Биржа
  30.10.25, 13:21
Ждем весны: EfTEN прогнозирует рекордные дивиденды
Новости
  30.10.25, 12:26
Руководитель Кассы по безработице сокращает 20 процентов сотрудников
Новости
  30.10.25, 11:48
Адвокаты пытаются спасти Леэдо от тюрьмы, предотвратив банкротство судоходной компании
Биржа
  30.10.25, 10:56
Harju Elekter получила рекордную прибыль
Новости
  30.10.25, 10:09
Частные лица снова могут отправлять посылки в США, компаниям пока придется подождать
Новости
  30.10.25, 09:32
Умеренный рост продолжается: в третьем квартале экономика выросла на 0,9%

Руководитель клуба Narva United – один из его спонсоров и работает не ради денег.
Интервью
  29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
Новости
  29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
В дальнейшем лесозаготовителю и производителю пиломатериалов не придется по отдельности проверять, поступает ли древесина с вырубленной территории: будет достаточно одного номера. Однако отрасль видит несколько системных изъянов.
Новости
  29.10.25, 08:48
Бюрократия отменяется: «Мы вложили туда огромные деньги, а теперь все равно будем делать по-другому»
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
10 октября в результате рейда были арестованы пять человек. В ходе операции были арестованы ещё двое, выведены из строя пять серверов и изъяты 1200 устройств SIMbox с 40 000 активных SIM-карт. Австрийские, эстонские и латвийские следователи совместно с коллегами из Европола и Евроюста связывают преступную сеть с 1700 случаями кибермошенничества в Австрии и 1500 случаями в Латвии, общий ущерб от которых составил почти пять миллионов евро. Есть жертвы и в Эстонии.
Эпицентр
  29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Фото: личный архив
Подсказка
  28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
Новости
  29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
