Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
Недавно попавшая под санкции США российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что ее зарубежные активы намерена приобрести трейдерская компания Gunvor Group, которая недавно сократила руководство своего эстонского офиса.
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Alexela Oil не проявляла интереса к покупке Lukoil, так как финансовые возможности компании и экономическое положение в Эстонии не позволяют этого, сказал директор компании Айн Куузик, удивившись, как это оказалось под силу компании Olerex.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».