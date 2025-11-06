Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,26%292,12
  • OMX Riga0,55%916,03
  • OMX Tallinn0,19%1 913,13
  • OMX Vilnius−0,04%1 259,97
  • S&P 5000,37%6 796,29
  • DOW 300,48%47 311
  • Nasdaq 0,65%23 499,8
  • FTSE 100−0,19%9 758,59
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 06.11.25, 10:30

Maxima получила в Латвии штраф за недобросовестную торговую практику

Совет по конкуренции Латвии оштрафовал розничную сеть Maxima Latvija за недобросовестную торговую практику на сумму более 1,8 млн евро.
Maxima пообещала обжаловать решение Совета по конкуренции в суде, в прошлом году торговая сеть заработала в Латвии 1,1 миллиарда евро оборота .
  • Foto: Liis Treimann
Представители Maxima заявили латвийскому телевидению, что не согласны с решением и намерены его обжаловать.
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность
Интернет-магазин Barbora, принадлежащий торговой сети Maxima, остался недоволен результатами прошлого года и прекращает онлайн-торговлю в регионах с низкой эффективностью. В Эстонии деятельность остановлена в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.
Новости
  • 27.03.25, 16:54
Десятки поставщиков Maxima ходатайствуют о повышении цен
С начала года Maxima получила 84 запроса на повышение цен от 69 поставщиков, охватывающих сотни товаров различных категорий, передает Postimees.
1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Задержанного Олега Беседина подозревают в нарушении санкций и участии в российских операциях влияния
3
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
4
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
5
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
6
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?

Новости
  • 06.11.25, 11:57
Инвесторы в недвижимость присматриваются к Латвии: «Там наступает новая эпоха»
Биржа
  • 06.11.25, 11:27
Merko потеряла 45% прибыли, но видит на рынке позитивные сигналы
Новости
  • 06.11.25, 10:30
Maxima получила в Латвии штраф за недобросовестную торговую практику
Биржа
  • 06.11.25, 10:06
У Nordecon снизились оборот и прибыль
Новости
  • 06.11.25, 08:53
Конкуренты побледнели! Sunly пригрозила выйти на новый рынок — и цены начали таять
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
Новости
  • 05.11.25, 18:59
Фирму, управляющую скандальной свалкой в Ида-Вирумаа, признали виновной в мошенничестве
Новости
  • 05.11.25, 18:34
Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»

Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Задержанного Олега Беседина подозревают в нарушении санкций и участии в российских операциях влияния
ИИ даст бухгалтеру сверхспособности, а те, кто быстрее всех освоят новые технологии, выиграют в конкурентоспособности.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Глава британского банка LHV Group Эрки Килу.
Биржа
  • 05.11.25, 10:26
LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка
Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
Инвестор Тоомас
  • 05.11.25, 14:53
Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу
Биткоин, как самая известная и крупнейшая криптовалюта, дает представление о направлении рынка, но в последнее время и другие криптоактивы все отчетливее сигнализируют об ухудшении настроений.
Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон на саммите в Гонконге.
Биржа
  • 04.11.25, 19:01
Боссы с Уолл-стрит предупреждают: на фондовых рынках растет риск спада
