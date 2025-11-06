Maxima получила в Латвии штраф за недобросовестную торговую практику

Интернет-магазин Barbora, принадлежащий торговой сети Maxima, остался недоволен результатами прошлого года и прекращает онлайн-торговлю в регионах с низкой эффективностью. В Эстонии деятельность остановлена в Ида-Вирумаа.
С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.
