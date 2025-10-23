Назад 23.10.25, 12:11 Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.

Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.

Foto: Николай Андреев

Barbora сообщила Rus.Delfi , что уход с Северо-Востока связан с реорганизацией бизнеса. Сейчас компания работает в северной части Ида-Вирумаа - на территории вдоль шоссе Нарва-Таллинн, во всех городах и крупных поселках, кроме Кивиыли, Кохтла-Нымме и Пюсси. До конца октября обслуживание клиентов в этих локациях продолжается как обычно, но с ноября сделать заказ будет невозможно.

Сначала Barbora предлагала в Ида-Вирумаа только выдачу собранных пакетов с покупками на парковках перед магазинами Maxima, а полноценную доставку на дом открыла 7 мая 2024 года. Таким образом, эта услуга продержалась в регионе полтора года.

Как ранее писал ДВ , в 2020 году доставку продуктов на дом в Ида-Вирумаа начали предлагать Prisma (только в Нарве) и Rimi, а позднее также Selver.

В 2023 году нарвская Prisma отменила услуги интернет-магазина ePrisma: как drive-in, так и доставку на дом.

На данный момент из крупных торговых сетей доставку в Ида-Вирумаа своим транспортом продолжают предлагать только Rimi и Selver.

Приложения становятся супермаркетами на диване

Параллельно постепенно увеличивается выбор в приложениях для доставки еды Bolt Food и Wolt. Здесь можно заказать на дом не только еду из кафе и ресторанов, но также товары из тех же Rimi и Selver (заказ собирают сотрудники магазина, а курьер только доставляет его).

В приложении Bolt Food в Ида-Вирумаа заказ можно сделать не везде: это возможно в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Кохтла-Ярве, но невозможно, например, в Силламяэ и Кивиыли. Wolt сейчас работает в Ида-Вирумаа в Нарве и Кохтла-Ярве.

Оба сервиса доставляют товары не только из Rimi и Selver. Например, для заказа в Нарве в приложении Wolt сейчас доступны 13 торговых точек - это супермаркеты, пивоварня, алкогольный, косметический, два цветочных магазина, зоо-магазин, магазин вспомогательных средств для инвалидов, аптека, канцелярский магазин и магазин подарков.

В приложении Bolt Food в Нарве сейчас можно заказать товары из 11 торговых точек. В целом, выбор магазинов похож, отличие в том, что здесь нет аптеки и пивоварни, зато есть уже три цветочных магазина, два канцелярских и два зоо-магазина.