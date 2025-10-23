Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,14%291,99
  • OMX Riga−0,14%911,26
  • OMX Tallinn−0,22%1 896,93
  • OMX Vilnius0,05%1 261,87
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,43%9 555,99
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,27
  • OMX Baltic−0,14%291,99
  • OMX Riga−0,14%911,26
  • OMX Tallinn−0,22%1 896,93
  • OMX Vilnius0,05%1 261,87
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,43%9 555,99
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,27
  • 23.10.25, 12:11

Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами

С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.
Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.
  • Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.
  • Foto: Николай Андреев
Barbora сообщила Rus.Delfi, что уход с Северо-Востока связан с реорганизацией бизнеса. Сейчас компания работает в северной части Ида-Вирумаа - на территории вдоль шоссе Нарва-Таллинн, во всех городах и крупных поселках, кроме Кивиыли, Кохтла-Нымме и Пюсси. До конца октября обслуживание клиентов в этих локациях продолжается как обычно, но с ноября сделать заказ будет невозможно.
Сначала Barbora предлагала в Ида-Вирумаа только выдачу собранных пакетов с покупками на парковках перед магазинами Maxima, а полноценную доставку на дом открыла 7 мая 2024 года. Таким образом, эта услуга продержалась в регионе полтора года.
Как ранее писал ДВ, в 2020 году доставку продуктов на дом в Ида-Вирумаа начали предлагать Prisma (только в Нарве) и Rimi, а позднее также Selver.

Статья продолжается после рекламы

В 2023 году нарвская Prisma отменила услуги интернет-магазина ePrisma: как drive-in, так и доставку на дом.
На данный момент из крупных торговых сетей доставку в Ида-Вирумаа своим транспортом продолжают предлагать только Rimi и Selver.

Приложения становятся супермаркетами на диване

Параллельно постепенно увеличивается выбор в приложениях для доставки еды Bolt Food и Wolt. Здесь можно заказать на дом не только еду из кафе и ресторанов, но также товары из тех же Rimi и Selver (заказ собирают сотрудники магазина, а курьер только доставляет его).
В приложении Bolt Food в Ида-Вирумаа заказ можно сделать не везде: это возможно в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Кохтла-Ярве, но невозможно, например, в Силламяэ и Кивиыли. Wolt сейчас работает в Ида-Вирумаа в Нарве и Кохтла-Ярве.
Оба сервиса доставляют товары не только из Rimi и Selver. Например, для заказа в Нарве в приложении Wolt сейчас доступны 13 торговых точек - это супермаркеты, пивоварня, алкогольный, косметический, два цветочных магазина, зоо-магазин, магазин вспомогательных средств для инвалидов, аптека, канцелярский магазин и магазин подарков.
В приложении Bolt Food в Нарве сейчас можно заказать товары из 11 торговых точек. В целом, выбор магазинов похож, отличие в том, что здесь нет аптеки и пивоварни, зато есть уже три цветочных магазина, два канцелярских и два зоо-магазина.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.05.24, 09:14
Приходят, уходят, остаются: в Ида-Вирумаа торговые сети колеблются с доставкой на дом
Компания Barbora, доставляющая на дом товары из магазинов Maxima, сообщила о своем приходе в Ида-Вирумаа. Barbora уже приходила сюда четыре года назад, но лишь с услугой drive-in: комплектование заказов и выдача их на парковке перед магазином. При этом Prisma, напротив, прекратила оказывать такие услуги в Ида-Вирумаа прошлым летом.
Новости
  • 21.06.23, 14:54
Роботы Starship будут обслуживать доставку заказов Bolt
Компании Starship Technologies, которая разрабатывает автономных роботов-курьеров, и Bolt, занимающаяся таксоизвозом, доставкой еды и товаров на дом, а также арендой автомобилей и самокатов, объявили о начале сотрудничества.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
3
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
4
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
5
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
6
Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ

Последние новости

Биржа
  • 23.10.25, 12:22
Удачное лето не спасло Tallink от провального года: прибыль компании упала почти на 90%
Новости
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
Новости
  • 23.10.25, 10:47
Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России
Подсказка
  • 23.10.25, 09:58
Эстонские компании активно используют ИИ при найме. Насколько это законно?
Новости
  • 23.10.25, 08:53
Прибыль Swedbank за девять месяцев упала на 30%
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения

Сейчас в фокусе

ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
В руках Оття-Александра Комарова, сына владельца кафе, – самый легендарный и любимый гостями блинчик с малиной и сгущенным молоком. Фото: Рхе Крам
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Новости
  • 22.10.25, 07:00
«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Глава Таллиннского детского дома Меэлис Кукк.
Новости
  • 22.10.25, 14:49
Из нищего в топ-менеджеры: как людская вера изменила судьбу
Олег Краус успел поработать с российскими знаменитостями.
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
Спрос на драгоценные металлы, традиционно считающиеся «тихой гаванью» для инвесторов, снизился, в том числе из-за ослабления политической напряженности.
Биржа
  • 22.10.25, 11:01
Стоимость золота резко упала
Танель Эрм, руководитель центра разработки Microsoft в Эстонии, рассказал, что средняя зарплата его компании состоит из оклада, премий и опционов.
Эпицентр
  • 22.10.25, 06:00
Усердной работы недостаточно? Повышение зарплаты все чаще привязывается к карьерному росту
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025