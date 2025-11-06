Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,65%6 752,32
  • DOW 30−0,71%46 976,35
  • Nasdaq −1,04%23 254,64
  • FTSE 100−0,31%9 746,8
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,49
  • 06.11.25, 15:46

Новая иммиграционная квота согласована, однако нынешняя использована лишь наполовину

В следующем году в Эстонию смогут приехать на работу 1292 человека – немного меньше, чем в предыдущие годы. По состоянию на начало сентября из нынешней квоты не использовано более трети – 489 видов на жительство.
Министр внутренних дел Игорь Таро.
  • Министр внутренних дел Игорь Таро.
  • Foto: Liis Treimann
Как и в этом году, в следующем не планируется распределять квоту по профессиям, основаниям подачи заявлений или выдачи вида на жительство. Министр внутренних дел Игорь Таро пояснил, что лимит останется свободным для распределения, поскольку необходимости в более детальном регулировании больше нет.
