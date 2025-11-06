Новая иммиграционная квота согласована, однако нынешняя использована лишь наполовину
В следующем году в Эстонию смогут приехать на работу 1292 человека – немного меньше, чем в предыдущие годы. По состоянию на начало сентября из нынешней квоты не использовано более трети – 489 видов на жительство.
Как и в этом году, в следующем не планируется распределять квоту по профессиям, основаниям подачи заявлений или выдачи вида на жительство. Министр внутренних дел Игорь Таро пояснил, что лимит останется свободным для распределения, поскольку необходимости в более детальном регулировании больше нет.
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Правительство намерено смягчить правила допуска иностранной рабочей силы в Эстонию, чтобы промышленным предприятиям было проще найти высококвалифицированных специалистов, заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Сегодня правительственный кабинет по экономике обсуждает увеличение квоты на рабочую силу. Министр экономики и промышленности утверждает, что привлечение квалифицированных рабочих в Эстонию не вызовет массовой иммиграции и будет регулироваться строгими правилами.
