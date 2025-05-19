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  • 19.05.25, 14:04

Правительство намерено упростить наем иностранной рабочей силы

Правительство намерено смягчить правила допуска иностранной рабочей силы в Эстонию, чтобы промышленным предприятиям было проще найти высококвалифицированных специалистов, заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Прошлой осенью министр экономики и промышленности Эркки Кельдо дал предпринимателям несколько обещаний.
  • Прошлой осенью министр экономики и промышленности Эркки Кельдо дал предпринимателям несколько обещаний.
  • Foto: Andras Kralla
Об этом министр рассказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
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