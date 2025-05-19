Правительство намерено упростить наем иностранной рабочей силы
Правительство намерено смягчить правила допуска иностранной рабочей силы в Эстонию, чтобы промышленным предприятиям было проще найти высококвалифицированных специалистов, заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
«Сегодня мы находимся на этапе, когда качественная иммиграция могла бы повысить зарплаты эстонцев», — подчёркивает руководитель компании по техническому обслуживанию самолётов Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Компания, предоставляющая услуги с высокой добавленной стоимостью, хотела бы активно расти и могла бы предоставить работу нескольким десяткам человек, но работников нет.
Принятые Рийгикогу в конце марта поправки к Закону об иностранцах, с одной стороны, снизят административную нагрузку на приехавшего из-за рубежа работника и его работодателя, а с другой – ограничат найм новых сотрудников и расширят круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность.
Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии и Startup Estonia, в стартап-секторе Эстонии по состоянию на конец прошлого года работало 14 396 человек. Согласно данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в секторе составляла 3650 евро, что в два раза превышает среднюю зарплату по стране.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.