  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,65%6 752,32
  • DOW 30−0,71%46 976,35
  • Nasdaq −1,04%23 254,64
  • FTSE 100−0,31%9 746,8
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,49
  • 06.11.25, 13:50

Sportland сохранил прежние показатели, несмотря на конфликт собственников

Несмотря на нестабильную ситуацию в розничной торговле, сеть магазинов спортивных и товаров для активного отдыха, работающая в странах Балтии, показала результат, сопоставимый с прошлым годом.
Один из основателей и руководителей Sportland Аре Алтрая по-прежнему видит на рынке возможности для расширения.
  Один из основателей и руководителей Sportland Аре Алтрая по-прежнему видит на рынке возможности для расширения.
  • Foto: Liis Treimann
В прошлом году сектор спортивной торговли находился в сложной ситуации по всему миру. Ослабление перспектив роста, устойчивая инфляция и осторожное поведение потребителей поставили под угрозу прибыльность компаний, говорится в годовом отчете правления Sportland International Group AS.
