Sportland сохранил прежние показатели, несмотря на конфликт собственников

Один из основателей и руководителей Sportland Аре Алтрая по-прежнему видит на рынке возможности для расширения.
Foto: Liis Treimann
В прошлом году сектор спортивной торговли находился в сложной ситуации по всему миру. Ослабление перспектив роста, устойчивая инфляция и осторожное поведение потребителей поставили под угрозу прибыльность компаний, говорится в годовом отчете правления Sportland International Group AS.
Основатели ведущей эстонской компании по продаже спортивных товаров Sportland поссорились с крупным собственником — британской сетью спортивных магазинов Sports Direct, и теперь споры рассматриваются в суде.
