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  • 09.01.25, 08:30

В крупнейшей спортивной сети поссорились местные и иностранные владельцы

Основатели ведущей эстонской компании по продаже спортивных товаров Sportland поссорились с крупным собственником — британской сетью спортивных магазинов Sports Direct, и теперь споры рассматриваются в суде.
В 2010 году основатели Sportland Аре Альтрая (слева) и Анти Калле (справа) еще были единственными владельцами созданной ими сети спортивных магазинов. Три года спустя они объединились с Sports Direct, с которым на сегодняшний день их пути разошлись.
  • В 2010 году основатели Sportland Аре Альтрая (слева) и Анти Калле (справа) еще были единственными владельцами созданной ими сети спортивных магазинов. Три года спустя они объединились с Sports Direct, с которым на сегодняшний день их пути разошлись. Foto: Raul Mee
Компании Sportland International Group в Эстонии принадлежат магазины Sportland и Sports Direct. Помимо эстонских основателей Аре Альтрая и Анти Калле, владельцем является лондонская биржевая компания Frasers Group (ранее Sports Direct International) с годовым оборотом в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
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