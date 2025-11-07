«Нарвская газета» выставлена на продажу

Владельцы «Нарвской газеты» объявили, что ищут для издания нового хозяина. Это одна из главных газет в приграничном городе с самым большим охватом читателей онлайн. Продаются как бумажная газета, так и ее электронные площадки – сайт gazeta.ee
и страницы в соцсетях либо только электронные площадки.
- Редакция «Нарвской газеты» отмечала 25-й день рождения компании Prospekt-Media в 2024 году.
- Foto: Николай Андреев
«Нарвская газета» принадлежит компании Prospekt-Media, основными владельцами которой являются главный редактор Татьяна Завьялова и начальник рекламного отдела Людмила Хейкинен. По их словам, причина продажи состоит в том, что они хотят уйти на заслуженный отдых.
Татьяна Завьялова отметила, что за 85 лет газета стала значимым культурным явлением. Она надеется, что смена собственника позволит продолжить выпуск газеты и далее.
Сейчас, по словам главного редактора, тираж бумажной «Нарвской газеты» – 8600 экземпляров, сайт посещают около 54 тыс. пользователей в месяц, на странице газеты в Facebook за последний месяц было 2,3 млн просмотров. Также газета представлена в Instagram, Tik-Tok и на YouTube.
«Нарвская газета» – платная, ее основной конкурент в Нарве – бесплатная бумажная газета «Город», которая раз в неделю выходит тиражом 30 000 экземпляров, но не так активна в интернете. Есть также бесплатное бумажное издание «Нарвский рабочий», которое выходит раз в две недели.
По данным Инфобанка
, чистые продажи Prospekt-Media в 2024 году составили 195 895 евро, что ниже 2023 года (213 158 евро). Отчетная прибыль составила лишь 117 евро, в 2023 году было 12 978 евро.
Татьяна Завьялова и Людмила Хейкинен хотят получить 7000 евро за бумажную газету (торговая марка, макет, архив, оргтехника) и столько же за все цифровые площадки либо 12 000, если покупатель захочет приобрести все вместе.
Издание ведет свою историю с 1940 года, когда недолгое время оно выходило под именем «Советская деревня». В 1945 году издание возродилось под именем «Нарвский рабочий» (сейчас под этим названием выходит другое издание).
После восстановления независимости Эстонии появилось нынешнее название и сменилось несколько владельцев. С 2003 по 2016 годы «Нарвской газетой» владел польский бизнесмен Мирослав Пеньковски, у которого в Нарве был также завод по производству скальпелей и имплантов из титана.
В 2016 году Пеньковски продал «Нарвскую газету» компании Prospekt-Media. Эта фирма была создана 26 лет назад для выпуска газеты «Кренгольмский проспект», которая затем была переименована в «Виру проспект». После приобретения «Нарвской газеты» два издания некоторое время выходили параллельно, а затем объединились как бумажные газеты, так и сайты.
