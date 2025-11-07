Назад 07.11.25, 15:07 «Нарвская газета» выставлена на продажу Владельцы «Нарвской газеты» объявили, что ищут для издания нового хозяина. Это одна из главных газет в приграничном городе с самым большим охватом читателей онлайн. Продаются как бумажная газета, так и ее электронные площадки – сайт gazeta.ee и страницы в соцсетях либо только электронные площадки.

Редакция «Нарвской газеты» отмечала 25-й день рождения компании Prospekt-Media в 2024 году.

Foto: Николай Андреев

«Нарвская газета» принадлежит компании Prospekt-Media, основными владельцами которой являются главный редактор Татьяна Завьялова и начальник рекламного отдела Людмила Хейкинен. По их словам, причина продажи состоит в том, что они хотят уйти на заслуженный отдых.

Татьяна Завьялова отметила, что за 85 лет газета стала значимым культурным явлением. Она надеется, что смена собственника позволит продолжить выпуск газеты и далее.

Сейчас, по словам главного редактора, тираж бумажной «Нарвской газеты» – 8600 экземпляров, сайт посещают около 54 тыс. пользователей в месяц, на странице газеты в Facebook за последний месяц было 2,3 млн просмотров. Также газета представлена в Instagram, Tik-Tok и на YouTube.

Статья продолжается после рекламы

«Нарвская газета» – платная, ее основной конкурент в Нарве – бесплатная бумажная газета «Город», которая раз в неделю выходит тиражом 30 000 экземпляров, но не так активна в интернете. Есть также бесплатное бумажное издание «Нарвский рабочий», которое выходит раз в две недели.

По данным Инфобанка , чистые продажи Prospekt-Media в 2024 году составили 195 895 евро, что ниже 2023 года (213 158 евро). Отчетная прибыль составила лишь 117 евро, в 2023 году было 12 978 евро.

Татьяна Завьялова и Людмила Хейкинен хотят получить 7000 евро за бумажную газету (торговая марка, макет, архив, оргтехника) и столько же за все цифровые площадки либо 12 000, если покупатель захочет приобрести все вместе.