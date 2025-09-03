Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%295,33
  • OMX Riga−0,02%921,42
  • OMX Tallinn−0,11%2 009,32
  • OMX Vilnius0,09%1 227,37
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,49%9 161,48
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • OMX Baltic−0,18%295,33
  • OMX Riga−0,02%921,42
  • OMX Tallinn−0,11%2 009,32
  • OMX Vilnius0,09%1 227,37
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,49%9 161,48
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 03.09.25, 11:55

Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения

Госконтроль обнаружил ошибочные выплаты партнерам по контрактам Министерства обороны, которые в худшем случае достигали десятков миллионов евро.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
  • Foto: Liis Treimann
Также были выявлены проблемы в управлении контрактами подведомственных учреждений Министерства обороны, в контроле за исполнением договоров, проверке соответствия и доставки полученных товаров, а также в их учете. Госконтроль не дал оценки остаткам этих запасов и законности распределения оборонной помощи, поскольку не получил полной информации и ключевых договоров.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.25, 16:18
Предприниматель о выделении средств ЕС на оборону: «Разговоров много, а реальных бизнес-возможностей мало»
Европейская комиссия обещает предоставить больше средств странам на восточной границе, чтобы они могли укрепить свою внутреннюю безопасность. Местные предприятия в области оборонных технологий видят в предстоящем финансировании возможности, но признают, что процесс государственных закупок медленный и сложный.
Новости
  • 06.06.25, 07:00
Государство направит 50 миллионов на закупки для военной инфраструктуры
Но местным фирмам не подняться выше субподряда
Руководители Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) провели в Йыхви для местных предпринимателей семинар по военным закупкам. Представители RKIK рассказали, что центр закупает около 150 тысяч различных товаров и услуг, а общий объем курируемых им госпоставок составит около миллиарда евро. В Ида-Вирумаа самые крупные инвестиции ожидаются в военный городок в Нарве.
Новости
  • 27.08.25, 11:27
Госконтроль: государство могло недополучить десятки миллионов
Госконтроль установил, что государство могло не досчитаться десятков миллионов евро, уплаченных за загрязнение окружающей среды.
Новости
  • 17.03.25, 14:30
Публичный конфликт в сфере обороны: конкуренты и промышленники предупреждают, что идет игра с огнем
Оборонная промышленность в замешательстве
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил на внеочередной пресс-конференции, что критика темпов закупок боеприпасов необоснованна.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
4
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
5
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
6
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Последние новости

Биржа
  • 03.09.25, 15:13
Латвиец, разбогатевший на микрокредитах, стал крупнейшим акционером Indexo
Новости
  • 03.09.25, 14:04
Опрос: жители Эстонии все острее ощущают рост цен на продукты
Биржа
  • 03.09.25, 13:31
Крупнейшая за последние десятилетия антимонопольная битва США завершилась для Google мягко
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
Биржа
  • 03.09.25, 08:53
Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали

Сейчас в фокусе

В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
На автозаправке Neste в Ласнамяэ
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Ян Левченко.
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025