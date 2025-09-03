Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Foto: Liis Treimann
Также были выявлены проблемы в управлении контрактами подведомственных учреждений Министерства обороны, в контроле за исполнением договоров, проверке соответствия и доставки полученных товаров, а также в их учете. Госконтроль не дал оценки остаткам этих запасов и законности распределения оборонной помощи, поскольку не получил полной информации и ключевых договоров.
Европейская комиссия обещает предоставить больше средств странам на восточной границе, чтобы они могли укрепить свою внутреннюю безопасность. Местные предприятия в области оборонных технологий видят в предстоящем финансировании возможности, но признают, что процесс государственных закупок медленный и сложный.
Руководители Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) провели в Йыхви для местных предпринимателей семинар по военным закупкам. Представители RKIK рассказали, что центр закупает около 150 тысяч различных товаров и услуг, а общий объем курируемых им госпоставок составит около миллиарда евро. В Ида-Вирумаа самые крупные инвестиции ожидаются в военный городок в Нарве.
