Назад 03.09.25, 11:55 Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения Госконтроль обнаружил ошибочные выплаты партнерам по контрактам Министерства обороны, которые в худшем случае достигали десятков миллионов евро.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.

Foto: Liis Treimann

Также были выявлены проблемы в управлении контрактами подведомственных учреждений Министерства обороны, в контроле за исполнением договоров, проверке соответствия и доставки полученных товаров, а также в их учете. Госконтроль не дал оценки остаткам этих запасов и законности распределения оборонной помощи, поскольку не получил полной информации и ключевых договоров.