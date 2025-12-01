Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,35%297,58
  • OMX Riga0,03%924,45
  • OMX Tallinn0,17%1 949,05
  • OMX Vilnius0,41%1 285,68
  • S&P 500−0,13%6 840,1
  • DOW 30−0,33%47 561,27
  • Nasdaq −0,13%23 335,46
  • FTSE 100−0,18%9 702,53
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,27
  • 01.12.25, 17:05

Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась

Топливная компания NT Bunkering, которую подозревают в торговле санкционным грузом, обанкротилась.
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
  • Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
  • Foto: Andras Kralla
Сегодня Харьюский уездный суд объявил о банкротстве бункеровочной компании NT Bunkering. Банкротным управляющим назначен Маргус Лентсиус, а первое общее собрание кредиторов состоится 18 декабря. У кредиторов есть два месяца, чтобы предъявить свои требования.
Эпицентр
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Северный порт Палдиски приобрела люксембургская компания, за которой стоит логистическая фирма с эстонско-финскими корнями. Пока что порт, однако, не перешел к новым владельцам – доля находится на нотариальном депозите в ожидании урегулирования старых проблем.
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
Северный порт Палдиски сменил владельца: новым собственником Paldiski Sadamate AS стал люксембургский фонд PNP Investment Management S.á.r.l., следует из данных Инфобанка Äripäev.
Новости
  • 27.09.24, 13:27
Топливная компания из группы Алексея Чульца сокращает 90% сотрудников
«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп. Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.
Новости
  • 25.03.24, 11:57
Компания палдиского магната потеряла 600 млн евро оборота
Компания по продаже топлива бизнесмена из Палдиски Алексея Чульца NT Bunkering, пострадавшая от санкций и находящаяся под уголовным расследованием, пережила резкое падение оборота. Согласно прошлогоднему отчету компании, было потеряно более 600 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

