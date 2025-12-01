Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась

Сегодня Харьюский уездный суд объявил о банкротстве бункеровочной компании NT Bunkering. Банкротным управляющим назначен Маргус Лентсиус, а первое общее собрание кредиторов состоится 18 декабря. У кредиторов есть два месяца, чтобы предъявить свои требования.
Северный порт Палдиски приобрела люксембургская компания, за которой стоит логистическая фирма с эстонско-финскими корнями. Пока что порт, однако, не перешел к новым владельцам – доля находится на нотариальном депозите в ожидании урегулирования старых проблем.
«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп. Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.
Компания по продаже топлива бизнесмена из Палдиски Алексея Чульца NT Bunkering, пострадавшая от санкций и находящаяся под уголовным расследованием, пережила резкое падение оборота. Согласно прошлогоднему отчету компании, было потеряно более 600 млн евро.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.