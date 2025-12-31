Назад 31.12.25, 16:44 Минюст: в последние дни повреждены пять эстонских подводных кабелей Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.

Пограничная охрана Финляндии задержала судно, находившееся рядом с предполагаемым местом аварии в ее момент.

Foto: Soome rannavalve

По данным министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в конце декабря выявлены повреждения кабеля между Эстонией и Швецией, принадлежащего CITIC, кабеля Telia между Ляэнемаа и Хийумаа, а также два повреждения кабеля Arelion между Хийумаа и Швецией. Кроме того, утром в среду обнаружены неисправности еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией — одного Arelion и одного Elisa.

Утром 31 декабря оператор Elisa зафиксировал повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в экономической зоне Эстонии. В компании подчеркнули, что авария не повлияет на качество связи для пользователей.

Предполагается, что часть повреждений могла быть вызвана штормовой погодой. Причины аварий на двух кабелях между Эстонией и Финляндией, выявленных утром в среду, пока устанавливаются.

Статья продолжается после рекламы

Власти Финляндии до выяснений обстоятельств задержали судно, находившееся неподалеку от предполагаемого места аварии.