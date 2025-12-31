Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,8
  31.12.25, 16:44

Минюст: в последние дни повреждены пять эстонских подводных кабелей

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.
Пограничная охрана Финляндии задержала судно, находившееся рядом с предполагаемым местом аварии в ее момент.
  • Foto: Soome rannavalve
По данным министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в конце декабря выявлены повреждения кабеля между Эстонией и Швецией, принадлежащего CITIC, кабеля Telia между Ляэнемаа и Хийумаа, а также два повреждения кабеля Arelion между Хийумаа и Швецией. Кроме того, утром в среду обнаружены неисправности еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией — одного Arelion и одного Elisa.
Утром 31 декабря оператор Elisa зафиксировал повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в экономической зоне Эстонии. В компании подчеркнули, что авария не повлияет на качество связи для пользователей.
Предполагается, что часть повреждений могла быть вызвана штормовой погодой. Причины аварий на двух кабелях между Эстонией и Финляндией, выявленных утром в среду, пока устанавливаются.

Власти Финляндии до выяснений обстоятельств задержали судно, находившееся неподалеку от предполагаемого места аварии.
