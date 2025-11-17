Назад 17.11.25, 13:05 В Польше повреждены железнодорожные пути на ведущей в Украину линии. Туск: это диверсия В Польше неизвестные повредили железнодорожные пути на участке между Варшавой и Демблином. Аварии поездов удалось избежать, сообщила в воскресенье, 16 ноября, местная полиция на своей официальной странице в X. Премьер-министр страны Дональд Туск позднее назвал произошедшее диверсией.

Foto: Aleksandra Budnik

Согласно заявлению правоохранителей, в 7:39 по местному времени машинист сообщил диспетчерам о повреждениях полотна в районе Жичина – города в 60 км от Варшавы. При этом поезд остался на рельсах, и никто из находившихся в транспорте – два пассажира и несколько членов железнодорожной бригады – не пострадал, передает DW.

Пассажиры были эвакуированы из состава, а место происшествия – огорожено для проведения осмотра и ремонтных работ. По данным местного издания Miejski Reporter, к проверке привлечены сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (ABW) и пожарные химические специалисты.

Премьер-министр Польши Туск заявил о диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала допустил, что произошедшее – акт диверсии, а затем заявил, что «к сожалению, худшие подозрения подтвердились». «Из-за применения взрывчатого вещества разрушены железнодорожные пути. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте (Варшава-Люблин – ред.), ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение», – написал политик на своей странице в X.

Польский проект Dyspozytura Trakcji опубликовал два фото, которые, как утверждается, сделаны на месте инцидента. На одном из них видно серьезное повреждение железнодорожного рельса, на другом – кабель, тянущийся через ж/д пути.

Расследователь проекта The Insider Христо Грозев указал, что кабель с путей тянулся до парковки, находившейся неподалеку от полотна. Он отмечает, что инцидент произошел на линии, ведущей на Жешув – на «главную артерию для поставок в Украину».

Диверсии на ж/д путях в ЕС происходят все чаще

В последние месяцы в странах Евросоюза участились инциденты на железнодорожных путях, которые официальные лица нередко расценивают как диверсии. В то же время МВД ФРГ сообщило о деятельности в Германии «одноразовых агентов», действующих в интересах России. Так спецслужбы называют людей, завербованных для проведения отдельных операций – например, диверсий. В последние годы на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в странах ЕС неоднократно задерживали таких людей, которые рассказывали, что их завербовали через соцсети или мессенджеры люди, предположительно связанные с российскими спецслужбами.