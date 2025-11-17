Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%290,66
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,13%1 905,09
  • OMX Vilnius0,04%1 272,43
  • S&P 5000,00%6 734,11
  • DOW 300,00%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,13%9 685,87
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 17.11.25, 13:05

В Польше повреждены железнодорожные пути на ведущей в Украину линии. Туск: это диверсия

В Польше неизвестные повредили железнодорожные пути на участке между Варшавой и Демблином. Аварии поездов удалось избежать, сообщила в воскресенье, 16 ноября, местная полиция на своей официальной странице в X. Премьер-министр страны Дональд Туск позднее назвал произошедшее диверсией.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Aleksandra Budnik
Согласно заявлению правоохранителей, в 7:39 по местному времени машинист сообщил диспетчерам о повреждениях полотна в районе Жичина – города в 60 км от Варшавы. При этом поезд остался на рельсах, и никто из находившихся в транспорте – два пассажира и несколько членов железнодорожной бригады – не пострадал, передает DW.
Пассажиры были эвакуированы из состава, а место происшествия – огорожено для проведения осмотра и ремонтных работ. По данным местного издания Miejski Reporter, к проверке привлечены сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (ABW) и пожарные химические специалисты.
Премьер-министр Польши Туск заявил о диверсии

Статья продолжается после рекламы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала допустил, что произошедшее – акт диверсии, а затем заявил, что «к сожалению, худшие подозрения подтвердились». «Из-за применения взрывчатого вещества разрушены железнодорожные пути. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте (Варшава-Люблин – ред.), ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение», – написал политик на своей странице в X.
Польский проект Dyspozytura Trakcji опубликовал два фото, которые, как утверждается, сделаны на месте инцидента. На одном из них видно серьезное повреждение железнодорожного рельса, на другом – кабель, тянущийся через ж/д пути.
Расследователь проекта The Insider Христо Грозев указал, что кабель с путей тянулся до парковки, находившейся неподалеку от полотна. Он отмечает, что инцидент произошел на линии, ведущей на Жешув – на «главную артерию для поставок в Украину».
Диверсии на ж/д путях в ЕС происходят все чаще
В последние месяцы в странах Евросоюза участились инциденты на железнодорожных путях, которые официальные лица нередко расценивают как диверсии. В то же время МВД ФРГ сообщило о деятельности в Германии «одноразовых агентов», действующих в интересах России. Так спецслужбы называют людей, завербованных для проведения отдельных операций – например, диверсий. В последние годы на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в странах ЕС неоднократно задерживали таких людей, которые рассказывали, что их завербовали через соцсети или мессенджеры люди, предположительно связанные с российскими спецслужбами.
