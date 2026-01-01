Назад 01.01.26, 13:34 Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций На выборах предпринимателя года от Äripäev читатели отдали предпочтение сооснователю инвестиционной платформы Мартину Сокку.

Сооснователь инвестиционной платформы Мартин Сокк получил наибольшее количество голосов читателей на выборах предпринимателя года.

Foto: Andras Kralla

Мартин Сокк является сооснователем и генеральным директором инвестиционной платформы Lightyear, и он основательно встряхнул инвестиционный ландшафт Эстонии. Можно сказать, что без его вмешательства мы как инвесторы и сегодня платили бы очень высокие комиссии за сделки, совершаемые за пределами местной биржи.

Читатели выбрали Сокка своим фаворитом среди десяти номинантов. В число претендентов на звание предпринимателя года от Äripäev вошли владельцы компаний — как предприниматели с международным размахом, так и значимые местные фигуры.

Сокк получил наибольшее количество голосов читателей. Среди других фаворитов голосования оказались сооснователь Wise Таавет Хинрикус и Яан Таллинн, который в последние годы активно инвестирует в бизнесы, связанные с искусственным интеллектом.

Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт был выбран предпринимателем года по версии Äripäev в 2023 году.

Foto: Liis Treimann

Таавет Хинрикус, безоговорочно верящий в Эстонию

Таавет Хинрикус, сколотивший состояние как сооснователь Wise, заявил весной, что не инвестировать в Эстонию — значит сдаться. И его собственный пример впечатляет: всего несколько недель назад он перевел материнскую компанию венчурного фонда Plural из Великобритании в Эстонию, все активнее закрепляется на местном рынке недвижимости как девелопер целостного городского пространства, показателен и его внушительный вклад в государственную казну — 24 миллиона евро с выплаченных дивидендов.

Сам он объяснил это так: «Эстонскому государству необходимо увеличивать расходы на оборону, повышать качество управления в государственном секторе и модернизировать систему образования. Уплата налогов с заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в то, чтобы все это было реализовано».

Держащийся в тени магнат Маргус Линнамяэ

Занимающий пятую строчку в рейтинге самых богатых людей Äripäev медиа- и фармацевтический предприниматель Маргус Линнамяэ в этом году отличился тем, что переводит долю одной из крупнейших компаний Эстонии в загадочный Лихтенштейн. Среди его крупных сделок — покупка лесных угодий площадью, сопоставимой с островом Вормси, создание очередной оборонной компании, а также приобретение через делового партнера Ивара Венделина нескольких ресторанных сетей в Литве. Время покажет, последуют ли новые покупки.

Агрессивное расширение за счет поглощений — фирменный стиль Линнамяэ, однако именно в Литве он неоднократно сталкивался с санкциями со стороны местного департамента конкуренции: недавно MM Grupp была оштрафована на 7 миллионов евро за манипуляции при сделке с кинотеатрами.

Флагман оборонной промышленности Пеэтер Луйк

Бывший банкир Пеэтер Луйк, десятилетиями избегавший публичности, является крупнейшим владельцем производителя дронов Threod Systems, входящего в элиту эстонской оборонной промышленности. Компания с амбициозной траекторией роста в прошлом году удвоила как оборот, так и операционную прибыль, и к ней проявляют интерес по всей Европе — руководство не исключает ни привлечения стратегического инвестора, ни выхода на биржу. Топ-менеджерам Луйк также предоставил доли по 10 процентов.

Кристьян Пийльманн, закрывший сделку года

Кристьян Пийльманн, принявший наследство крупного предпринимателя, обновляет хипстерский квартал Теллискиви и одновременно закрывает другие сделки с недвижимостью — покупку торгового центра Solaris участники рынка считают сделкой года.

Семье Пийльманн принадлежит значительная часть Viru Keemia Grupp, здание универмага Stockmann, а в скором времени и торговый центр Solaris и многое другое.

Foto: Liis Treimann

Куно Реэк и Алар Тамминг извлекают выгоду из золотой лихорадки

Куно Реэк и Алар Тамминг на фоне золотой лихорадки превращают Tavid в компанию с миллиардным оборотом, при этом бизнес ведется уже в 13 странах. Драгоценный металл, устанавливающий ценовые рекорды, и, вероятно, закупки Tavid в ноябре повлияли даже на эстонскую макростатистику, когда Швейцария неожиданно стала десятым по величине партнером страны по импорту.

В прошлом году миноритарный акционер Tavid Куно Реэк получил контрольный пакет компании, тогда как у владевшего ранее 90 процентами Аларa Тамминга осталось 30 процентов акций.

Сам Тамминг тогда объяснил этот шаг необходимыми изменениями в интересах долгосрочной стабильности и роста компании, которые полностью соответствуют всем канонам теории управления.

Что это означает? «Это очень сложно объяснить — для этого нужно проработать в Tavid 30 лет», — сказал Тамминг.

Говоря о финансовой стороне сделки, Тамминг отметил, что вопрос носит более системный характер. «Я не хотел бы отвечать на конкретные вопросы, потому что каждое предложение породит новые вопросы и еще большую путаницу, — сказал он. - Для нас самих все ясно — это действия в интересах акционеров и долгосрочной стабильности компании, которые не касаются людей за пределами Tavid».

Тамминг добавил, что если когда-нибудь напишет об этом книгу и все объяснит, то журналист, возможно, поймет, почему изменились доли. «Для нас это очень просто, — сказал он. - Для нас самих все ясно и прозрачно». По словам Тамминга, вся работа в Tavid продолжится как прежде, и он останется председателем совета и в дальнейшем.

ИИ-филантроп Яан Таллинн

Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 миллиона долларов. Размер его доли в стартапе на данный момент неизвестен. В следующем году компания планирует выйти на биржу и является крупнейшим конкурентом OpenAI.

По данным Financial Times, стоимость компании уже оценивается в 300–350 миллиардов долларов. Это первый случай, когда инвестор и предприниматель с эстонскими корнями столь мощно заявил о себе на глобальном уровне. Сам Таллинн ранее отмечал, что в основном ежемесячно инвестирует от полумиллиона до нескольких миллионов евро в стартапы в сфере deep tech, преимущественно в США, однако порядка нескольких десятков процентов средств вкладывает и в Эстонию.

Его также называют самым широкопрофильным венчурным инвестором Эстонии. В общественной дискуссии он открыто высказывается как об угрозах, так и о возможностях искусственного интеллектa.

Известность в качестве одного из основателей Skype принесла Яану Таллинну четвертое место в ТОПе самых богатых людей Эстонии от Äripäev.

Foto: Tanel Meos

Март Устав, умело отваживающий покупателей

«Если все приходит со стороны, то зачем вообще здесь оставаться? Мы хотим, чтобы молодые люди видели здесь свое будущее», — сказал основатель и генеральный директор фармацевтической компании Icosagen Март Устав, получив титул промышленника года.

Несмотря на то что зарубежные компании неоднократно делали предложения о покупке Icosagen, Устав отверг их все. Для него Icosagen — это не просто бизнес, а прежде всего возможность дать образованной и амбициозной молодежи в Эстонии работу и перспективы развития.

Созданная при поддержке инвестиций более чем на 40 миллионов евро компания выросла до 255 сотрудников, из которых у 60 есть докторская степень. В январе 2026 года Icosagen достигнет знакового рубежа — компания запустит производство своего первого клиентского проекта.

