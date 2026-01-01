Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций

На выборах предпринимателя года от Äripäev читатели отдали предпочтение сооснователю инвестиционной платформы Мартину Сокку.
- Сооснователь инвестиционной платформы Мартин Сокк получил наибольшее количество голосов читателей на выборах предпринимателя года.
- Foto: Andras Kralla
Мартин Сокк является сооснователем и генеральным директором инвестиционной платформы Lightyear, и он основательно встряхнул инвестиционный ландшафт Эстонии. Можно сказать, что без его вмешательства мы как инвесторы и сегодня платили бы очень высокие комиссии за сделки, совершаемые за пределами местной биржи.
Читатели выбрали Сокка своим фаворитом среди десяти номинантов. В число претендентов на звание предпринимателя года от Äripäev вошли владельцы компаний — как предприниматели с международным размахом, так и значимые местные фигуры.
Сокк получил наибольшее количество голосов читателей. Среди других фаворитов голосования оказались сооснователь Wise Таавет Хинрикус и Яан Таллинн, который в последние годы активно инвестирует в бизнесы, связанные с искусственным интеллектом.
Äripäev объявит предпринимателя года 5 января. Ниже можно прочитать и описания других номинантов.
Каким должен быть предприниматель года по версии Äripäev?
Предприниматель года должен быть владельцем компании — одного лишь статуса руководителя недостаточно. Завершившийся год обязательно должен быть для предпринимателя особенным: например, он мог провести крупную сделку, запустить заметный новый проект, быстро улучшить финансовые показатели, увеличить стоимость активов акционеров и т. п.
Бизнес предпринимателя года в целом должен быть масштабным и амбициозным, а его деятельность — иметь ощутимое влияние. Редакция также оценивает вклад предпринимателя в предпринимательскую культуру Эстонии и его готовность участвовать в общественной дискуссии с целью улучшения жизни в стране.
Тоомас Аннус, давший впечатляющий ориентир
Для компаний Тоомаса Аннуса годы выдались исключительно успешными: самый высокий офисный небоскреб Эстонии — Arter в центре Таллинна и окружающий его деловой квартал — развивала компания Kapitel, а строила Merko. Обе фирмы в прошлом году достигли рекордных показателей как по обороту, так и по прибыли. Акция Merko в мае поднялась на максимум за всю историю торгов — словно подарок к 35-летию компании.
Три компании Томаса Аннуса также вошли в десятку самых успешных предприятий по версии Äripäev, при этом первое место заняла девелоперская компания Kapitel.
Старый лис Айн Ханшмидт
Крупный акционер и председатель правления Infortar Айн Ханшмидт в этом году опять отличился амбициями и поглощениями: у Йоакимa Хелениуса были перехвачены Estonia Farmid, а у Alexela и Хяэлей выкуплен газовый производитель Oisu Biogaas.
«Следующий скачок должен быть большим!»
- Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт был выбран предпринимателем года по версии Äripäev в 2023 году.
- Foto: Liis Treimann
Таавет Хинрикус, безоговорочно верящий в Эстонию
Таавет Хинрикус, сколотивший состояние как сооснователь Wise, заявил весной, что не инвестировать в Эстонию — значит сдаться. И его собственный пример впечатляет: всего несколько недель назад он перевел материнскую компанию венчурного фонда Plural из Великобритании в Эстонию, все активнее закрепляется на местном рынке недвижимости как девелопер целостного городского пространства, показателен и его внушительный вклад в государственную казну — 24 миллиона евро с выплаченных дивидендов.
Сам он объяснил это так: «Эстонскому государству необходимо увеличивать расходы на оборону, повышать качество управления в государственном секторе и модернизировать систему образования. Уплата налогов с заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в то, чтобы все это было реализовано».
Держащийся в тени магнат Маргус Линнамяэ
Занимающий пятую строчку в рейтинге самых богатых людей Äripäev медиа- и фармацевтический предприниматель Маргус Линнамяэ в этом году отличился тем, что переводит долю одной из крупнейших компаний Эстонии в загадочный Лихтенштейн. Среди его крупных сделок — покупка лесных угодий площадью, сопоставимой с островом Вормси, создание очередной оборонной компании, а также приобретение через делового партнера Ивара Венделина нескольких ресторанных сетей в Литве. Время покажет, последуют ли новые покупки.
Агрессивное расширение за счет поглощений — фирменный стиль Линнамяэ, однако именно в Литве он неоднократно сталкивался с санкциями со стороны местного департамента конкуренции: недавно MM Grupp была оштрафована на 7 миллионов евро за манипуляции при сделке с кинотеатрами.
Флагман оборонной промышленности Пеэтер Луйк
Бывший банкир Пеэтер Луйк, десятилетиями избегавший публичности, является крупнейшим владельцем производителя дронов Threod Systems, входящего в элиту эстонской оборонной промышленности. Компания с амбициозной траекторией роста в прошлом году удвоила как оборот, так и операционную прибыль, и к ней проявляют интерес по всей Европе — руководство не исключает ни привлечения стратегического инвестора, ни выхода на биржу. Топ-менеджерам Луйк также предоставил доли по 10 процентов.
Кристьян Пийльманн, закрывший сделку года
Кристьян Пийльманн, принявший наследство крупного предпринимателя, обновляет хипстерский квартал Теллискиви и одновременно закрывает другие сделки с недвижимостью — покупку торгового центра Solaris участники рынка считают сделкой года.
- Семье Пийльманн принадлежит значительная часть Viru Keemia Grupp, здание универмага Stockmann, а в скором времени и торговый центр Solaris и многое другое.
- Foto: Liis Treimann
Куно Реэк и Алар Тамминг извлекают выгоду из золотой лихорадки
Куно Реэк и Алар Тамминг на фоне золотой лихорадки превращают Tavid в компанию с миллиардным оборотом, при этом бизнес ведется уже в 13 странах. Драгоценный металл, устанавливающий ценовые рекорды, и, вероятно, закупки Tavid в ноябре повлияли даже на эстонскую макростатистику, когда Швейцария неожиданно стала десятым по величине партнером страны по импорту.
В прошлом году миноритарный акционер Tavid Куно Реэк получил контрольный пакет компании, тогда как у владевшего ранее 90 процентами Аларa Тамминга осталось 30 процентов акций.
Сам Тамминг тогда объяснил этот шаг необходимыми изменениями в интересах долгосрочной стабильности и роста компании, которые полностью соответствуют всем канонам теории управления.
Что это означает? «Это очень сложно объяснить — для этого нужно проработать в Tavid 30 лет», — сказал Тамминг.
Говоря о финансовой стороне сделки, Тамминг отметил, что вопрос носит более системный характер. «Я не хотел бы отвечать на конкретные вопросы, потому что каждое предложение породит новые вопросы и еще большую путаницу, — сказал он. - Для нас самих все ясно — это действия в интересах акционеров и долгосрочной стабильности компании, которые не касаются людей за пределами Tavid».
Тамминг добавил, что если когда-нибудь напишет об этом книгу и все объяснит, то журналист, возможно, поймет, почему изменились доли. «Для нас это очень просто, — сказал он. - Для нас самих все ясно и прозрачно». По словам Тамминга, вся работа в Tavid продолжится как прежде, и он останется председателем совета и в дальнейшем.
ИИ-филантроп Яан Таллинн
Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 миллиона долларов. Размер его доли в стартапе на данный момент неизвестен. В следующем году компания планирует выйти на биржу и является крупнейшим конкурентом OpenAI.
По данным Financial Times, стоимость компании уже оценивается в 300–350 миллиардов долларов. Это первый случай, когда инвестор и предприниматель с эстонскими корнями столь мощно заявил о себе на глобальном уровне. Сам Таллинн ранее отмечал, что в основном ежемесячно инвестирует от полумиллиона до нескольких миллионов евро в стартапы в сфере deep tech, преимущественно в США, однако порядка нескольких десятков процентов средств вкладывает и в Эстонию.
Его также называют самым широкопрофильным венчурным инвестором Эстонии. В общественной дискуссии он открыто высказывается как об угрозах, так и о возможностях искусственного интеллектa.
- Известность в качестве одного из основателей Skype принесла Яану Таллинну четвертое место в ТОПе самых богатых людей Эстонии от Äripäev.
- Foto: Tanel Meos
Март Устав, умело отваживающий покупателей
«Если все приходит со стороны, то зачем вообще здесь оставаться? Мы хотим, чтобы молодые люди видели здесь свое будущее», — сказал основатель и генеральный директор фармацевтической компании Icosagen Март Устав, получив титул промышленника года.
Несмотря на то что зарубежные компании неоднократно делали предложения о покупке Icosagen, Устав отверг их все. Для него Icosagen — это не просто бизнес, а прежде всего возможность дать образованной и амбициозной молодежи в Эстонии работу и перспективы развития.
Созданная при поддержке инвестиций более чем на 40 миллионов евро компания выросла до 255 сотрудников, из которых у 60 есть докторская степень. В январе 2026 года Icosagen достигнет знакового рубежа — компания запустит производство своего первого клиентского проекта.
Meelis Mandel aasta ettevõtja valimisest: paarkümmend tegijat jõudis algvalikusse
Предыдущие предприниматели года по версии Äripäev
Äripäev присуждает титул предпринимателя года с 1993 года, чтобы отметить ключевых фигур эстонской экономики.
2024 – Прийт Лепасепп
2023 – Айн Ханшмидт
2022 – Маркус Виллиг
2021 – Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн
2020 – Райн Ранну
2019 – Вяйно Калдоя
2018 – Кристьян Раху
2017 – Арно Кютт и Пеэп Кульд
2016 – Райн Лыхмус
2015 – Рауль Кирьянен
2014 – Харди Мейбаум
2013 – Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн
2012 – Олег Осиновский
2011 – Райн Лыхмус
2010 – Хиллар Тедер
2009 – Юри Кяо
2008 – Вяйно Виллерс
2007 – Индрек Рахумаа
2006 – Армин Кару
2005 – Меэлис Мильдер
2004 – Энн Пант
2003 – Федор Берман
2002 – Оливер Крууда
2001 – Гуйдо Саммельсельг и Юри Кяо
2000 – Тармо Нооп
1999 – Эренести Преатони
1998 – Ааду Луукас
1997 – Айн Ханшмидт
1996 – Олари Тааль
1995 – Рейн Кильк
1994 – Ханнес Таммъярв
1993 – Андрес Сарри
