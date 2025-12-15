Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 225−1,31%50 170,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 225−1,31%50 170,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 15.12.25, 08:28

Крупные покупки на паузе: вместо захвата земель большие компании продают лес

Вместо того, чтобы скупать лесные угодья, крупные местные лесовладельцы занялись упорядочиванием портфеля и начали продавать участки. После масштабного расширения пришло время повысить эффективность.
Руководитель Valga Puu Андрес Олеск сказал, что в последние два года компания занималась упорядочиванием своего портфеля. На продажу пошли лесные земли, которые расположены разрозненно или по иным причинам не представляют для них большой ценности.
  • Руководитель Valga Puu Андрес Олеск сказал, что в последние два года компания занималась упорядочиванием своего портфеля. На продажу пошли лесные земли, которые расположены разрозненно или по иным причинам не представляют для них большой ценности.
  • Foto: Liis Treimann
Компания Valga Puu, входящая в Foreko — крупнейшего частного владельца лесов в Эстонии, — с начала прошлого года до конца лета продала около 90 участков. Руководитель Valga Puu Андрес Олеск отметил, что параллельно они приобрели около 30 объектов взамен и присоединили к своим участкам соседние.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.12.25, 18:45
IKEA получила разрешение приобрести участок леса в Эстонии размером с волость Саку
Концерн IKEA получил разрешение приобрести 18 000 гектаров леса в Эстонии у принадлежащего шведским лесовладельцам концерна Södra.
Новости
  • 20.10.25, 12:22
Гигантская сделка: IKEA выкупит у Södra эстонские и латвийские леса
Инвестиционное подразделение крупнейшего розничного продавца IKEA, Ingka Group, приобретает крупный участок леса в Эстонии и Латвии у шведского лесного концерна Södra Group. Стоимость сделки составляет 720 млн евро.
Новости
  • 09.07.25, 12:33
Эстонский фонд природы оспаривает план строительства целлюлозного завода VKG
Эстонский фонд природы подал жалобу в Тартуский административный суд, чтобы оспорить специальную планировку завода по производству биопродуктов Viru Keemia Grupp. Ранее волость Люганузе утвердила планировку, дав таким образом зеленый свет строительству целлюлозного завода.
Новости
  • 16.07.25, 14:45
Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов
Принадлежащий крупному предпринимателю деревообрабатывающий концерн Lemeks в прошлом году увеличил оборот на 7% до более чем 200 млн евро. Владелец снял несколько десятков миллионов евро дивидендов.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
2
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
3
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
4
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
5
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни
6
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас

Последние новости

Новости
  • 15.12.25, 08:28
Крупные покупки на паузе: вместо захвата земель большие компании продают лес
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
Новости
  • 14.12.25, 15:12
На хакатоне EdTech Hack искали решения для школ перехода
Новости
  • 14.12.25, 14:57
Руководители борются с кадровым кризисом: никто не может позволить себе покупать роботов
Новости
  • 14.12.25, 14:04
Чем старше, тем дороже. Как и зачем инвестировать в марочное вино
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
Биржа
  • 13.12.25, 15:21
SpaceX на старте: компания сообщила своим сотрудникам, что готовится к возможному выходу на биржу

Сейчас в фокусе

По оценке Morningstar, одним из недооцененных дивидендных плательщиков является крупнейший в мире управляющий активами Blackstone.
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас
Молодые предприниматели Кати Кару и Раунo Хайдла говорят, что собственный бизнес должен быть делом сердца, а продукт или услуга действительно нравиться самому. Больших авторитетов в сфере предпринимательства у них нет, однако Кати призналась, что для нее таким человеком остается ее отец Армин Кару. Раунo отметил, что он слушает и следит в социальных сетях за людьми, которые делятся бизнес‑советами и мотивируют.
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни
Участники конференции ДВ «Заставь деньги работать!» не только узнали, как инвестировать в вино, но и смогли продегустировать его.
Новости
  • 14.12.25, 14:04
Чем старше, тем дороже. Как и зачем инвестировать в марочное вино
Член правления OÜ Poltra Индрек Полтраго.
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас делятся опытом повышения производительности.
Новости
  • 14.12.25, 14:57
Руководители борются с кадровым кризисом: никто не может позволить себе покупать роботов
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025