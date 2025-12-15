Крупные покупки на паузе: вместо захвата земель большие компании продают лес

Руководитель Valga Puu Андрес Олеск сказал, что в последние два года компания занималась упорядочиванием своего портфеля. На продажу пошли лесные земли, которые расположены разрозненно или по иным причинам не представляют для них большой ценности.
Foto: Liis Treimann
Компания Valga Puu, входящая в Foreko — крупнейшего частного владельца лесов в Эстонии, — с начала прошлого года до конца лета продала около 90 участков. Руководитель Valga Puu Андрес Олеск отметил, что параллельно они приобрели около 30 объектов взамен и присоединили к своим участкам соседние.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Инвестиционное подразделение крупнейшего розничного продавца IKEA, Ingka Group, приобретает крупный участок леса в Эстонии и Латвии у шведского лесного концерна Södra Group. Стоимость сделки составляет 720 млн евро.
Эстонский фонд природы подал жалобу в Тартуский административный суд, чтобы оспорить специальную планировку завода по производству биопродуктов Viru Keemia Grupp. Ранее волость Люганузе утвердила планировку, дав таким образом зеленый свет строительству целлюлозного завода.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.