Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,07%6 650,29
  • DOW 300,48%46 289,27
  • Nasdaq −0,56%22 567,91
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,28
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,07%6 650,29
  • DOW 300,48%46 289,27
  • Nasdaq −0,56%22 567,91
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,28
  • 14.10.25, 16:19

Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат

Находящаяся в Ида-Вирумаа малая компания VR-Koda, производящая внутренние вставки к горнолыжным ботинкам для итальянского крупного концерна, сокращает десять сотрудников после резкого сокращения заказов со стороны партнера.
Супруги Тармо и Пирет Пяэро руководят в Ида-Вирумаа предприятием, которое производит внутренние части горнолыжных ботинок для итальянского концерна.
  • Супруги Тармо и Пирет Пяэро руководят в Ида-Вирумаа предприятием, которое производит внутренние части горнолыжных ботинок для итальянского концерна.
  • Foto: Argo Luud / Õhtuleht / Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
Один из ведущих концернов в производстве материалов Stora Enso Group начал реструктуризацию всей управленческой структуры компании, что приведет к сокращениям.
Новости
  • 06.10.25, 17:00
Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Владелец и член правления Estem Tehnikakaubad OÜ Юллар-Йоханнес Кыйв точно знает, сколько был открыт его магазин в Йыгева: 33 года и 3 месяца. Теперь, однако, он его закрывает.
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Недавно прошедшая санацию и сменившая владельца сеть магазинов одежды Baltika объявила о банкротстве и сокращает всех сотрудников.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Последние новости

Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Биржа
  • 14.10.25, 18:59
Фининспекция сделала предписание Inbank Finance
Новости
  • 14.10.25, 17:38
Swedbank не рассматривает пособия как доход
Новости
  • 14.10.25, 16:52
Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship
Новости
  • 14.10.25, 16:47
Еврокомиссия оштрафовала производителей предметов роскоши на 157 млн евро
Розничные продавцы не могли самостоятельно устанавливать цены
Новости
  • 14.10.25, 16:19
Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
«Эстония становится слишком дорогой слишком быстро»
Биржа
  • 14.10.25, 14:53
Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы

Сейчас в фокусе

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025