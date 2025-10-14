Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
Находящаяся в Ида-Вирумаа малая компания VR-Koda, производящая внутренние вставки к горнолыжным ботинкам для итальянского крупного концерна, сокращает десять сотрудников после резкого сокращения заказов со стороны партнера.
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
