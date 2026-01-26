Правительство и крупные предприниматели запускают инициативу Eesti.ai

Во вторник инициативу представят премьер-министр Кристен Михал и основатель Bolt Маркус Виллиг, который также является руководителем создаваемого при премьер-министре совета.
Foto: Liis Treimann
Цель инициативы – в сотрудничестве с международными предпринимателями и экспертами, эстонскими технологическими компаниями и инвесторами, а также с государственным сектором запустить программу внедрения и развития ИИ во всех сферах, где для этого есть возможности и потенциал. Благодаря применению ИИ через десять лет труд жителей Эстонии может стать вдвое более ценным, уверили в пресс-службе правительства.
