Назад 26.01.26, 13:49 Правительство и крупные предприниматели запускают инициативу Eesti.ai Во вторник в доме Стенбока будет дан старт новой государственной инициативе Eesti.ai, которая призвана ускорить внедрение искусственного интеллекта в Эстонии.

Во вторник инициативу представят премьер-министр Кристен Михал и основатель Bolt Маркус Виллиг, который также является руководителем создаваемого при премьер-министре совета.

Foto: Liis Treimann

Цель инициативы – в сотрудничестве с международными предпринимателями и экспертами, эстонскими технологическими компаниями и инвесторами, а также с государственным сектором запустить программу внедрения и развития ИИ во всех сферах, где для этого есть возможности и потенциал. Благодаря применению ИИ через десять лет труд жителей Эстонии может стать вдвое более ценным, уверили в пресс-службе правительства.