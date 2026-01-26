Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%318,53
  • OMX Riga−0,03%935,38
  • OMX Tallinn−0,1%2 076,4
  • OMX Vilnius0,3%1 419,17
  • S&P 5000,00%6 915,61
  • DOW 300,00%49 098,71
  • Nasdaq 0,28%23 501,24
  • FTSE 1000,23%10 166,97
  • Nikkei 225−1,79%52 885,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,61
  • 26.01.26, 13:49

Правительство и крупные предприниматели запускают инициативу Eesti.ai

Во вторник в доме Стенбока будет дан старт новой государственной инициативе Eesti.ai, которая призвана ускорить внедрение искусственного интеллекта в Эстонии.
Во вторник инициативу представят премьер-министр Кристен Михал и основатель Bolt Маркус Виллиг, который также является руководителем создаваемого при премьер-министре совета.
  Во вторник инициативу представят премьер-министр Кристен Михал и основатель Bolt Маркус Виллиг, который также является руководителем создаваемого при премьер-министре совета.
  • Foto: Liis Treimann
Цель инициативы – в сотрудничестве с международными предпринимателями и экспертами, эстонскими технологическими компаниями и инвесторами, а также с государственным сектором запустить программу внедрения и развития ИИ во всех сферах, где для этого есть возможности и потенциал. Благодаря применению ИИ через десять лет труд жителей Эстонии может стать вдвое более ценным, уверили в пресс-службе правительства.
