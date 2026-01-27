Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%318,2
  • OMX Riga−0,04%935,34
  • OMX Tallinn−0,03%2 075,87
  • OMX Vilnius−0,19%1 412,16
  • S&P 5000,5%6 950,23
  • DOW 300,64%49 412,4
  • Nasdaq 0,43%23 601,36
  • FTSE 1000,38%10 187,89
  • Nikkei 2250,85%53 333,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • OMX Baltic0,08%318,2
  • OMX Riga−0,04%935,34
  • OMX Tallinn−0,03%2 075,87
  • OMX Vilnius−0,19%1 412,16
  • S&P 5000,5%6 950,23
  • DOW 300,64%49 412,4
  • Nasdaq 0,43%23 601,36
  • FTSE 1000,38%10 187,89
  • Nikkei 2250,85%53 333,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • 27.01.26, 11:34

Прибыль банковского сектора Эстонии сократилась

Совокупная прибыль работающих в Эстонии коммерческих банков в 2025 году заметно снизилась по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Банка Эстонии.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Если в 2024 году банковский сектор зафиксировал рекордную совокупную прибыль в размере 1,065 млрд евро, то по итогам 2025 года этот показатель уменьшился до 652 млн евро.
По сравнению с 2024 годом прибыль снизилась на пятую часть, однако быстрый рост кредитования и низкий уровень просроченных кредитов помогли смягчить влияние снижения ставки Euribor.
По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале прошлого года совокупная прибыль коммерческих банков составила 155 млн евро, что почти на 45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Статья продолжается после рекламы

Рентабельность банков, то есть соотношение прибыли к активам, в четвертом квартале осталась на среднем уровне за последние десять лет в Эстонии. Поскольку с лета ставка Euribor остается относительно стабильной, а финансовые рынки не ожидают существенных изменений процентных ставок, в дальнейшем прибыльность банков будет в первую очередь зависеть от роста кредитного портфеля, отметил центральный банк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.01.26, 11:08
Банк Эстонии: житель Эстонии берет кредиты активнее, чем средний европеец
В 2025 году объем банковского кредитования в Эстонии рос более чем вдвое быстрее, чем в среднем по еврозоне.
Новости
  • 22.01.26, 13:50
Технический сбой в LHV привел к повторному списанию карточных транзакций
LHV: «Это не кибератака»
LHV сообщил о техническом сбое, из-за которого у части клиентов карточные транзакции были ошибочно списаны в двойном размере.
Новости
  • 21.01.26, 10:05
Swedbank повысил прогнозы экономики Эстонии почти по всем показателям
Экономика Эстонии в этом году перейдет к заметно более устойчивому росту по сравнению с прошлым годом, однако для тех, чья покупательная способность пострадала сильнее всего, улучшения будут менее ощутимыми.
Новости
  • 21.01.26, 15:15
Как рассрочка съедает шансы на получение жилищного кредита
Влияние нескольких мелких покупок в рассрочку может оказаться серьезнее, чем кажется, предупреждает руководитель розничного банковского обслуживания SEB Силле Халланг и подробно объясняет ситуацию.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег
2
Подсказка
  • 23.01.26, 06:00
«Надо было читать документ»: за отказ потребителя от договора Enefit требует неустойку свыше 4000 евро
3
Новости
  • 26.01.26, 06:00
Gym! открыл второй спортзал в Нарве, не дождавшись разрешения на эксплуатацию
4
Новости
  • 26.01.26, 13:49
Правительство и крупные предприниматели запускают инициативу Eesti.ai
5
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
6
Новости
  • 24.01.26, 13:06
Глава TLT хочет включить пригороды в единую транспортную систему Таллинна
«Красная майка и российский гимн — в прошлом»

Последние новости

Новости
  • 27.01.26, 11:34
Прибыль банковского сектора Эстонии сократилась
Новости
  • 27.01.26, 11:08
Банк Эстонии: житель Эстонии берет кредиты активнее, чем средний европеец
Mнения
  • 27.01.26, 10:28
Служба по вопросам неплатежеспособности: кредитор, защищай себя сам!
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Новости
  • 26.01.26, 18:57
Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются
Новости
  • 26.01.26, 17:49
РФ закончит ремонт пункта пропуска в Ивангороде к концу 2026 года

Сейчас в фокусе

Один из основателей стартапа Ready Player Me и его генеральный директор Тимму Тыке еще в декабре, скупо комментируя сделку, заявил, что планирует взять паузу и отдохнуть, а затем приступить к созданию следующего стартапа.
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег
Руководители Gym! и Astri Keskus торжественно открывают новый спортивный зал. Он бы открылся раньше, если бы собственник сети – MyFitness – удосужился раньше оформить документы.
Новости
  • 26.01.26, 06:00
Gym! открыл второй спортзал в Нарве, не дождавшись разрешения на эксплуатацию
Лев Долгачев не переживает о том, что другие думают о его новой стратегии.
Биржа
  • 26.01.26, 12:27
Лев Долгачев: шесть секторов, где я вижу возможности для сделок в этом году
Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Во вторник инициативу представят премьер-министр Кристен Михал и основатель Bolt Маркус Виллиг, который также является руководителем создаваемого при премьер-министре совета.
Новости
  • 26.01.26, 13:49
Правительство и крупные предприниматели запускают инициативу Eesti.ai
Дискуссия с Сэмом и Эле‑Рийн Кулламя‑Головин на конференции Инвестора Тоомаса показала: даже если цифры в портфеле вызывают зависть, успешные инвесторы вовсе не застрахованы от «теории большего дурака» и эмоциональных решений.
Биржа
  • 26.01.26, 15:11
Ночной клуб, зеленые коктейли и спонтанная сделка: неожиданные ошибки опытных инвесторов
Предыдущий квартал Microsoft начал с превышения ожиданий по итогам финансового года, теперь компания сообщит о результатах второго квартала. На фото – генеральный директор Сатья Наделла. Помимо этого, на этой неделе отчеты опубликуют также Meta, Tesla и Apple.
Биржа
  • 26.01.26, 08:57
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026