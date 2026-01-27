Назад 27.01.26, 11:34 Прибыль банковского сектора Эстонии сократилась Совокупная прибыль работающих в Эстонии коммерческих банков в 2025 году заметно снизилась по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Банка Эстонии.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Если в 2024 году банковский сектор зафиксировал рекордную совокупную прибыль в размере 1,065 млрд евро, то по итогам 2025 года этот показатель уменьшился до 652 млн евро.

По сравнению с 2024 годом прибыль снизилась на пятую часть, однако быстрый рост кредитования и низкий уровень просроченных кредитов помогли смягчить влияние снижения ставки Euribor.

По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале прошлого года совокупная прибыль коммерческих банков составила 155 млн евро, что почти на 45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рентабельность банков, то есть соотношение прибыли к активам, в четвертом квартале осталась на среднем уровне за последние десять лет в Эстонии. Поскольку с лета ставка Euribor остается относительно стабильной, а финансовые рынки не ожидают существенных изменений процентных ставок, в дальнейшем прибыльность банков будет в первую очередь зависеть от роста кредитного портфеля, отметил центральный банк.