Крупный американский банк Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в новом прогнозе повысил целевую цену на золото более чем на 10%, указав на подрыв независимости центрального банка США, геополитические кризисы и неослабевающий интерес центробанков к покупкам.
Один из самых влиятельных инвестиционных банков мира Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года с 4900 до 5400 долларов за унцию. По оценке аналитиков, фактический рост может быть еще более быстрым, пишет Bloomberg.
