Каллас: отдаление США от Европы не является временным

По словам Каи Каллас, Европе пора начать совместное планирование оборонной политики.
Foto: AP/Scanpix
«Позвольте мне подчеркнуть: мы хотим крепких трансатлантических отношений. США остаются союзником Европы. Но Европе необходимо адаптироваться к новой реальности – Европа больше не является главным фокусом внимания Вашингтона», – сказала Каллас.
Издание Politico написало о пяти самых сложных должностях в Брюсселе сегодня, в рейтинг попала глава внешней политики Кая Каллас, чьи отношения с Урсулой фон дер Ляйен, по оценке издания, оставляют желать много лучшего.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и призывает все стороны к сдержанности.
Пиво, автомобильная промышленность и сталь входят в число отраслей, которые больше всего выигрывают от соглашения между Европейским союзом и Индией. При этом в ряде случаев ЕС пришлось согласиться на меньшее, чем рассчитывали изначально, рассказал чиновник Европейской комиссии изданию Dagens Industri.