Каллас: отдаление США от Европы не является временным

Пиво, автомобильная промышленность и сталь входят в число отраслей, которые больше всего выигрывают от соглашения между Европейским союзом и Индией. При этом в ряде случаев ЕС пришлось согласиться на меньшее, чем рассчитывали изначально, рассказал чиновник Европейской комиссии изданию Dagens Industri.