Кто выиграет от торгового соглашения ЕС и Индии: пиво, автопром и сталь
Пиво, автомобильная промышленность и сталь входят в число отраслей, которые больше всего выигрывают от соглашения между Европейским союзом и Индией. При этом в ряде случаев ЕС пришлось согласиться на меньшее, чем рассчитывали изначально, рассказал чиновник Европейской комиссии изданию Dagens Industri.
В центре — премьер-министр Индии Нарендра Моди, справа — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, слева — председатель Европейского совета Антонио Коста.
Foto: Sajjad Hussin, AFP/Scanpix
Европейская комиссия надеется, что масштабное соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией к 2032 году удвоит экспорт товаров из ЕС в Индию. При этом соглашение не является всеобъемлющим, и многие пошлины будут снижаться постепенно, пишет издание.
Посол Эстонии в Индии Марье Лууп рассказала, что несколько эстонских компаний активно выходят на местный рынок – например, в индийских магазинах скоро появятся пиво Saku и сыр Valio. При этом Лууп уверена, что потенциал индийского рынка значительно шире.
