Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются
Издание Politico написало о пяти самых сложных должностях в Брюсселе сегодня, в рейтинг попала глава внешней политики Кая Каллас, чьи отношения с Урсулой фон дер Ляйен, по оценке издания, оставляют желать много лучшего.
Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
Foto: Frederuck Florin/AFP/Scanpix
Как пишет Politico, Европейская служба внешних связей была создана в 2010 году, и должность комиссара по иностранным делам всегда была сложной, поскольку государства — члены, особенно крупные, стремились держать внешнюю политику под своим контролем.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и призывает все стороны к сдержанности.
