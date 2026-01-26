Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%318,53
  • OMX Riga−0,03%935,38
  • OMX Tallinn−0,1%2 076,4
  • OMX Vilnius0,3%1 419,17
  • S&P 5000,5%6 950,23
  • DOW 300,64%49 412,4
  • Nasdaq 0,43%23 601,36
  • FTSE 1000,05%10 148,85
  • Nikkei 225−1,79%52 885,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,91
  26.01.26, 18:57

Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются

Издание Politico написало о пяти самых сложных должностях в Брюсселе сегодня, в рейтинг попала глава внешней политики Кая Каллас, чьи отношения с Урсулой фон дер Ляйен, по оценке издания, оставляют желать много лучшего.
Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
  • Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
  • Foto: Frederuck Florin/AFP/Scanpix
Как пишет Politico, Европейская служба внешних связей была создана в 2010 году, и должность комиссара по иностранным делам всегда была сложной, поскольку государства — члены, особенно крупные, стремились держать внешнюю политику под своим контролем.
