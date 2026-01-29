Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%319,98
  • OMX Riga−0,26%933,44
  • OMX Tallinn0,02%2 085,5
  • OMX Vilnius−0,03%1 422,31
  • S&P 5000,00%6 978,03
  • DOW 300,00%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1001,09%10 264,74
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,04
  29.01.26, 16:02

Европейская комиссия уволила Хенрика Хололея

Европейская комиссия уволила высокопоставленного чиновника Хенрика Хололея после того, как внутренняя проверка признала его виновным в нарушении правил, сообщило издание Politico со ссылкой на трех должностных лиц.
После ухода с поста главы транспортного направления Европейской комиссии Хенрик Хололей продолжил работу в Комиссии в качестве советника в Генеральном директорате по международному сотрудничеству и развитию.
  • Foto: Andras Kralla
«Я разочарован, но принимаю решение комиссии и рад, что этот долгий процесс наконец завершен», – заявил Хололей изданию.
Похожие статьи

Новости
  • 05.05.25, 11:51
Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея
Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии Хенрик Хололей, помимо уголовного производства, станет фигурантом и дисциплинарного разбирательства, инициированного самой комиссией.
Новости
  • 01.11.24, 13:04
СМИ: Европейская прокуратура начала расследование в отношении Хенрика Хололея
По сообщению французской газеты Liberation, Европейская прокуратура начала расследование в отношении высокопоставленного чиновника Европейской комиссии Хенрика Хололея, передает rus.err.ee.
Новости
  • 02.03.23, 13:12
Хололей признался, что летал в Катар не за счет Еврокомиссии
Генеральный директор директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей признался, что действительно летал рейсами Qatar Airways, которые не оплачивала Европейская комиссия.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

