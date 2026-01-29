Европейская комиссия уволила Хенрика Хололея

Европейская комиссия уволила высокопоставленного чиновника Хенрика Хололея после того, как внутренняя проверка признала его виновным в нарушении правил, сообщило издание Politico со ссылкой на трех должностных лиц.
После ухода с поста главы транспортного направления Европейской комиссии Хенрик Хололей продолжил работу в Комиссии в качестве советника в Генеральном директорате по международному сотрудничеству и развитию.
Foto: Andras Kralla
«Я разочарован, но принимаю решение комиссии и рад, что этот долгий процесс наконец завершен», – заявил Хололей изданию.
