Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии Хенрик Хололей, помимо уголовного производства, станет фигурантом и дисциплинарного разбирательства, инициированного самой комиссией.
- Хенрик Хололей, возглавляя Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту, принимал подарки от Катара и пользовался бесплатными авиаперелетами за счет этой страны.
- Foto: Andras Kralla
Хенрик Хололей, ранее возглавлявший транспортное направление в Европейской комиссии, покинул свою должность в 2023 году после того, как стало известно, что он принимал подарки от Катара, тем самым создав конфликт интересов. Теперь издание Politico сообщает, что комиссия начала дисциплинарное расследование, которое, помимо вопроса конфликта интересов, охватывает также подозрения в том, что Хололей передавал Катару документы, не предназначенные для разглашения.
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