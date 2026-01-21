Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации

Компания ссылалась на рост затрат, в частности стоимости авиационного керосина, перебои в поставках, падение спроса на бизнес-авиацию и геополитические факторы. В бумагах за 2022 год война против Украины и последовавшие санкции ЕС, запрет полетов для российских авиакомпаний и закрытие воздушного пространства были указаны как обстоятельства, влияющие на отрасль в целом. О конкретном влиянии российского вторжения и его последствий на саму Fort Aero в отчетах речь не шла.

В 2018 году Äripäev выпустил расследование о деятельности Fort Aero. В нем речь шла, в частности, о том, что через несколько других фирм-«прокладок» компания может быть связана с банком «Россия», придворным банком российского президента Владимира Путина, «Газпромом» и другими лицами и компаниями, близким к высшим властям РФ. В самой Fort Aero категорически отрицали связи с «Россией», настаивая, что являются исключительно европейским авиаперевозчиком , соблюдающим все союзные регуляции.

Уже отчет за 2023 год признавал неустойчивое положение компании и сообщал о планах санации. 27 июля 2024 года фирма Райхштейна подала в Харьюский уездный суд заявление о начале соответствующей процедуры, надеясь восстановить стабильную деятельность и улучшить ликвидность. План был утвержден 14 января прошлого года, обязательства компании были реструктурированы, а выплаты кредиторам перенесены. Выплатить долги компания должна в течение двух лет начиная с прошлого августа.

План санации Fort Aero предусматривал в том числе резкое сокращение издержек, включая уменьшение офисных расходов и зарплатного фонда, а также сокращение штата до восьми сотрудников. Чтобы увеличить доход, планировалось восстановить эксплуатацию части самолетов и расширить услуги по управлению авиапарком, привлечь новых клиентов, развивать консультационное направление, укрепить цепочки поставок и сформировать запас запчастей, снизив риск простоев. Также фирма обещала соблюдать строгую дисциплину по налоговым и кредитным обязательствам. По прогнозу компании, положительный денежный поток ожидался с августа 2025 года, после чего Fort Aero рассчитывала в среднесрочной перспективе вернуться к прибыльности.

Аудитор в сомнениях

Независимый аудитор KPMG Baltics OÜ к годовым отчетам Fort Aero за 2023 и 2024 год отнесся скептически. По мнению аналитиков, они достоверно не отражали ни финансового положения компании по состоянию на конец года, ни ее годовых финансовых результатов.

В том числе в KPMG указывали, что отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности несмотря на то, что по состоянию на 31 декабря 2024 года краткосрочные обязательства компании превышали ее оборотные активы, собственный капитал не соответствовал требованиям коммерческого законодательства, компания завершила отчетный период с убытком, а денежные потоки от операционной деятельности были отрицательными. Продолжение деятельности компании, по оценке аудитора, зависело от успешного выполнения плана санации.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия. Вследствие этого компания может оказаться неспособной в обычном порядке хозяйственной деятельности реализовать свои активы и исполнить свои обязательства», – гласит последнее заключение KPMG Baltics.

Отчет фирмы за 2025 год, то есть сам период санации, еще не опубликован. Однако, судя по Коммерческому регистру, в ней прошли сокращения. В KPMG Baltics отказались дать ДВ комментарий по нынешнему состоянию фирмы, сославшись на ограничения закона об аудиторской деятельности.