  • OMX Baltic0,77%316,77
  • OMX Riga0,07%930,81
  • OMX Tallinn0,55%2 068,04
  • OMX Vilnius0,58%1 405,49
  • S&P 5001,16%6 875,62
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,73%10 211,71
  • Nikkei 2251,73%53 688,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,91
  22.01.26, 06:00

Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации

Эстонская авиакомпания Fort Aero в начале прошлого года начала процедуру санации: после начала войны в Украине фирма под влиянием «геополитических факторов» ушла в исчисляемый миллионами убыток. Независимый аудитор отозвался о ее последних отчетах скептически. Но теперь управляющий компанией утверждает: кризис позади.
Руководство пережившей резкое падение прибыли эстонской авиакомпании Fort Aero утверждает, что в результате санации в 2025 году предприятие снова вышло в плюс. Фирма сконцентрировалась на услуге обслуживании самолетов на земле.
  • Руководство пережившей резкое падение прибыли эстонской авиакомпании Fort Aero утверждает, что в результате санации в 2025 году предприятие снова вышло в плюс. Фирма сконцентрировалась на услуге обслуживании самолетов на земле.
  • Foto: Fort Aero
Авиаторы с российским следом
Юридически компания существует с 4 июня 2007 года, однако ее реальная деятельность в основном началась после 2013 года, когда Fort Aero поглотила приватизированное дочернее предприятие госкомпании – Estonian Air Regional. Долгое время предприятие во многом ориентировалось на обслуживание клиентов из России. Как свидетельствуют ранние отчеты, маркетинг фирмы тоже был рассчитан прежде всего на состоятельную русскоязычную клиентуру. Владелец и основной бенефициар фирмы, уроженец Москвы, израильский и эстонский бизнесмен российского происхождения Аарон Аркадий Райхштейн, контролирует 92,5% процента предприятия напрямую и через другую свою фирму, Universe Jet Alliance OÜ.
Заработок Fort Aero непрерывно рос до 2021 года, тогда компания заработала более 1,8 млн евро. Уже в 2022 году компания задекларировала только 9000 евро прибыли, а в 2023 уже ушла в минус на 763 000. Последний опубликованный годовой отчет за 2024 год сообщает о еще более значительном убытке – более 1,8 млн евро.

Статья продолжается после рекламы

Компания ссылалась на рост затрат, в частности стоимости авиационного керосина, перебои в поставках, падение спроса на бизнес-авиацию и геополитические факторы. В бумагах за 2022 год война против Украины и последовавшие санкции ЕС, запрет полетов для российских авиакомпаний и закрытие воздушного пространства были указаны как обстоятельства, влияющие на отрасль в целом. О конкретном влиянии российского вторжения и его последствий на саму Fort Aero в отчетах речь не шла.
В 2018 году Äripäev выпустил расследование о деятельности Fort Aero. В нем речь шла, в частности, о том, что через несколько других фирм-«прокладок» компания может быть связана с банком «Россия», придворным банком российского президента Владимира Путина, «Газпромом» и другими лицами и компаниями, близким к высшим властям РФ. В самой Fort Aero категорически отрицали связи с «Россией», настаивая, что являются исключительно европейским авиаперевозчиком, соблюдающим все союзные регуляции.
Уже отчет за 2023 год признавал неустойчивое положение компании и сообщал о планах санации. 27 июля 2024 года фирма Райхштейна подала в Харьюский уездный суд заявление о начале соответствующей процедуры, надеясь восстановить стабильную деятельность и улучшить ликвидность. План был утвержден 14 января прошлого года, обязательства компании были реструктурированы, а выплаты кредиторам перенесены. Выплатить долги компания должна в течение двух лет начиная с прошлого августа.
План санации Fort Aero предусматривал в том числе резкое сокращение издержек, включая уменьшение офисных расходов и зарплатного фонда, а также сокращение штата до восьми сотрудников. Чтобы увеличить доход, планировалось восстановить эксплуатацию части самолетов и расширить услуги по управлению авиапарком, привлечь новых клиентов, развивать консультационное направление, укрепить цепочки поставок и сформировать запас запчастей, снизив риск простоев. Также фирма обещала соблюдать строгую дисциплину по налоговым и кредитным обязательствам. По прогнозу компании, положительный денежный поток ожидался с августа 2025 года, после чего Fort Aero рассчитывала в среднесрочной перспективе вернуться к прибыльности.
Аудитор в сомнениях
Независимый аудитор KPMG Baltics OÜ к годовым отчетам Fort Aero за 2023 и 2024 год отнесся скептически. По мнению аналитиков, они достоверно не отражали ни финансового положения компании по состоянию на конец года, ни ее годовых финансовых результатов.
В том числе в KPMG указывали, что отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности несмотря на то, что по состоянию на 31 декабря 2024 года краткосрочные обязательства компании превышали ее оборотные активы, собственный капитал не соответствовал требованиям коммерческого законодательства, компания завершила отчетный период с убытком, а денежные потоки от операционной деятельности были отрицательными. Продолжение деятельности компании, по оценке аудитора, зависело от успешного выполнения плана санации.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия. Вследствие этого компания может оказаться неспособной в обычном порядке хозяйственной деятельности реализовать свои активы и исполнить свои обязательства», – гласит последнее заключение KPMG Baltics.
Отчет фирмы за 2025 год, то есть сам период санации, еще не опубликован. Однако, судя по Коммерческому регистру, в ней прошли сокращения. В KPMG Baltics отказались дать ДВ комментарий по нынешнему состоянию фирмы, сославшись на ограничения закона об аудиторской деятельности.

Сосредоточиться на земле
«Ликвидация или банкротство компании в настоящее время не рассматриваются. Цель санации заключалась в том, чтобы сделать деятельность устойчивой и опираться на направление, в котором компетенции и рыночная позиция Fort Aero являются сильными. Эффект санации отражается и в финансовых результатах: в 2024 году операционный результат компании составил −1 815 591 евро, тогда как в 2025 году он уже стал положительным и достиг 151 267 евро», – заверил в комментарии ДВ исполнительный директор Fort Aero Давид Шлик.
По его словам, санации Fort Aero предшествовала сложная ситуация, возникшая весной 2024 года из-за трудностей с приобретением запасных частей, критически необходимых для продолжения полетов. «Поскольку производство соответствующих комплектующих сосредоточено у одного производителя, а авиационная отрасль жестко регулируется, использование альтернативных решений оказалось невозможным. Заявленные сроки поставок неоднократно переносились, вследствие чего летная деятельность была приостановлена значительно дольше ожидаемого, что привело к временному, но существенному разрыву в бюджете компании», – отметил Шлик.
Компания была вынуждена реструктурировать деятельность, разделив ее на два сегмента: собственно полеты и техническое обслуживание авиатехники. «В сложившейся ситуации мы сознательно решили сосредоточиться на обслуживании, где видим для компании явную и реалистичную сильную сторону. В рамках этого решения мы временно прекратили операционную летную деятельность и сократили офисные функции до минимального уровня. Соответственно, была уменьшена и численность персонала на этих ролях», – пояснил Шлик.
По оценке менеджмента, самый сложный этап для фирмы уже позади. Сейчас Fort Aero предлагает услуги, доступность которых в Северной Европе ограничена и которые ориентированы на определенные модели самолетов. «Это дает Fort Aero четкое преимущество в качестве и компетенциях и создает предпосылки для стабилизации деятельности», – говорит исполнительный директор авиапредприятия. В целом, по его оценке, санация Fort Aero движется в правильном направлении.
Интересы в Украине и Старом Таллинне
Аарон Аркадий Райхштейн – израильский и эстонский бизнесмен российского происхождения. В Эстонии Райхштейн начал работать уже в 2000-х годах.
Его имя активно упоминалось в 2012 году в связи с «фабрикой видов на жительство». Деловой партнер и бывший университетский товарищ Райхштейна Владимир Клейнер тогда обратился в полицию с заявлением, что основания для выдачи ВНЖ Райхштейну были фиктивными. Рассмотрев заявление, полиция закрыла дело. Действия Клейнера Райхштейн объяснял корпоративным конфликтом.

Статья продолжается после рекламы

Амбиции Аарона Аркадия Райхштейна в Эстонии выходят за рамки единственной фирмы. Еще в 2018 году Fort Aero стала одним из учредителей отраслевого объединения Авиационный кластер Эстонии (Estonian Aviation Cluster).
Кроме авиации, у Райхштейна есть интересы и в недвижимости – ему через фирму BRESC OÜ принадлежит исторический дом в Старом Таллинне, на улице Сауна, 8. В этом здании работает в том числе популярный бар Sigmund Freud. Одним из прежних владельцев, продавших свои помещения Райхштейну, была теперешняя министр юстиции Эстонии Лийза-Ли Пакоста. По информации ДВ, семья Райхштейн планировала реконструкцию здания, которая, однако, пока не состоялась.
Кроме Эстонии, до 2018 года Райхштейн вел дела и в Украине, где был одним из бенефициаров товарищества «Соледайт» (ранее «Американская лизинговая компания»). Его уставная деятельность – обслуживание наземного транспорта, а также деловые консультации. Сейчас фирма принадлежит другому лицу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

