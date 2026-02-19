Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,43%319,88
  • OMX Riga−0,39%901,58
  • OMX Tallinn0,72%2 096,32
  • OMX Vilnius0,09%1 413,06
  • S&P 500−0,21%6 866,52
  • DOW 30−0,39%49 467,9
  • Nasdaq −0,11%22 729,61
  • FTSE 100−0,63%10 619,22
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,36
  • OMX Baltic0,43%319,88
  • OMX Riga−0,39%901,58
  • OMX Tallinn0,72%2 096,32
  • OMX Vilnius0,09%1 413,06
  • S&P 500−0,21%6 866,52
  • DOW 30−0,39%49 467,9
  • Nasdaq −0,11%22 729,61
  • FTSE 100−0,63%10 619,22
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,36
  • 19.02.26, 17:01

По делу Эпштейна задержан брат короля Великобритании

Полиция Великобритании в четверг, 19 февраля, задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – младшего брата короля Карла III – в рамках расследования, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
  • Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
  • Foto: Jordan Pettitt
О задержании сообщается со ссылкой на британскую полицию Thames Valley Police, которая отвечает за западные районы Лондона, где расположен бывший дом экс-принца Эндрю.
В официальном сообщении полиции имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзора напрямую не называется. На вопрос, идет ли речь именно о нем, в полиции указали, что «был арестован мужчина в возрасте старше 60 лет». Эндрю Маунтбеттен-Виндзору 66 лет. Также сообщается, что в рамках дела проводятся обыски по двум адресам, передает DW.
По данным агентства AP, в настоящее время полиция изучает сообщения о том, что бывший принц Эндрю в 2010 году направлял торговые отчеты Джеффри Эпштейну, ранее осужденному за сексуальные преступления. Уточняется, что полиция занялась этим направлением после публикаций миллионов страниц документов, собранных в ходе расследования дела Эпштейна в США.

Статья продолжается после рекламы

Как следует из заявления полиции, члена королевской семьи подозревают в злоупотреблении своим положением в период, когда он занимал официальные должности. Ранее Эндрю лишился титула принца после того, как стало известно о его тесных связях с Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году нашли повесившимся в тюремной камере. Сам Маунтбеттен-Виндзор неоднократно отрицал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна и заявлял, что сожалеет о своей дружбе с ним.
Карл III, комментируя произошедшее, заявил, что «глубоко обеспокоен» известием о задержании младшего брата, и пообещал всестороннюю поддержку и содействие правоохранительным органам, которым предстоит провести «полное и справедливое расследование». «Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», – говорится в заявлении короля Великобритании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
2
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
3
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
4
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
5
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
6
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

Последние новости

Новости
  • 19.02.26, 17:51
Таллинн одобрил изменение трассы трамвайной линии в Пельгуранна, министерство об этом ничего не знает
Новости
  • 19.02.26, 17:01
По делу Эпштейна задержан брат короля Великобритании
Биржа
  • 19.02.26, 16:54
Эксперт – о кибермошенничествах: невнимательность может обернуться потерей миллионов
Новости
  • 19.02.26, 16:02
Глава агентства недвижимости: хороший маклер может зарабатывать до 100 000 евро в месяц
Новости
  • 19.02.26, 14:32
Находящийся на стадии банкротства E-Piim задолжал миллионы и латвийцам. «Это фиаско!»
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Биржа
  • 19.02.26, 12:13
Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов

Сейчас в фокусе

Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
По мнению топ-менеджера Мариэлль Тойгер, лучшим кофе является известный финский Juhla Mokka.
Эпицентр
  • 18.02.26, 11:15
18 лет, 8 ролей, 13 стран. Эстонка вошла в число самых влиятельных топ-менеджеров Северных стран
Эльконд Либман.
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Генеральный директор AS Mass Сийм Кирсипуу (слева) снял стропильный венок с нового здания компании. Рядом – проектный руководитель компании Mapri Ehitus Мадис Рейнлоо.
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Фрагмент карты сети RETN.
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026