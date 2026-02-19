Назад 19.02.26, 17:01 По делу Эпштейна задержан брат короля Великобритании Полиция Великобритании в четверг, 19 февраля, задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – младшего брата короля Карла III – в рамках расследования, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Foto: Jordan Pettitt

О задержании сообщается со ссылкой на британскую полицию Thames Valley Police, которая отвечает за западные районы Лондона, где расположен бывший дом экс-принца Эндрю.

В официальном сообщении полиции имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзора напрямую не называется. На вопрос, идет ли речь именно о нем, в полиции указали, что «был арестован мужчина в возрасте старше 60 лет». Эндрю Маунтбеттен-Виндзору 66 лет. Также сообщается, что в рамках дела проводятся обыски по двум адресам, передает DW.

По данным агентства AP, в настоящее время полиция изучает сообщения о том, что бывший принц Эндрю в 2010 году направлял торговые отчеты Джеффри Эпштейну, ранее осужденному за сексуальные преступления. Уточняется, что полиция занялась этим направлением после публикаций миллионов страниц документов, собранных в ходе расследования дела Эпштейна в США.

Как следует из заявления полиции, члена королевской семьи подозревают в злоупотреблении своим положением в период, когда он занимал официальные должности. Ранее Эндрю лишился титула принца после того, как стало известно о его тесных связях с Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними и в 2019 году нашли повесившимся в тюремной камере. Сам Маунтбеттен-Виндзор неоднократно отрицал какие-либо правонарушения в связи с делом Эпштейна и заявлял, что сожалеет о своей дружбе с ним.

Карл III, комментируя произошедшее, заявил, что «глубоко обеспокоен» известием о задержании младшего брата, и пообещал всестороннюю поддержку и содействие правоохранительным органам, которым предстоит провести «полное и справедливое расследование». «Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», – говорится в заявлении короля Великобритании.