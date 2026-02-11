Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%317,82
  • OMX Riga−0,49%901,88
  • OMX Tallinn−0,04%2 075,82
  • OMX Vilnius0,35%1 408,43
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,37%10 512,49
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • 17.02.26, 10:31

ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

ТОП предприятий общепита за 2024 год показывает, что представители азербайджанской кухни становятся все более серьезными игроками на эстонском рынке.
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
  • Foto: Erakogu
Азербайджанская кухня в последние годы уверенно закрепилась на рынке общепита Эстонии. Если раньше ее связывали в основном с отдельными ресторанами, то теперь из нескольких игроков выросли сильные сети, которые сочетают понятную концепцию, эффективное производство и быстрое расширение.
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Фирмы, вошедшие в первую пятерку ТОПа самых успешных кейтеринговых компаний, существенно увеличили и выручку, и прибыль, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию.
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
ТОП
  • 09.02.26, 18:55
Женщины, занявшие верхние позиции в ТОПе инвесторов, делают ставку на долгосрочность
На первый взгляд картина в ТОПе инвесторов в этом году выглядит противоречиво: если в прошлом году в первую сотню вошли 23 женщины, то в этом году их число сократилось до 19. Однако те, кто сохранили свои позиции в списке, значительно увеличили объемы своих портфелей – речь идет о миллионах евро.
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Нескольким представителям строительного рынка в 2025 году удалось резко увеличить оборот. Среди них – и малые компании.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
3
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
4
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
5
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
6
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава

ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
Новости
  • 17.02.26, 10:00
Число безработных в Эстонии сократилось впервые за 17 недель
Mнения
  • 17.02.26, 08:46
Квоты на CO₂: урок 2018-го и счет за сланец
Новости
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
Новости
  • 17.02.26, 06:00
Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Новости
  • 16.02.26, 18:29
Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже

Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Иллюстративное фото.
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

