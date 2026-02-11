ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

На первый взгляд картина в ТОПе инвесторов в этом году выглядит противоречиво: если в прошлом году в первую сотню вошли 23 женщины, то в этом году их число сократилось до 19. Однако те, кто сохранили свои позиции в списке, значительно увеличили объемы своих портфелей – речь идет о миллионах евро.