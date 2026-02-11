ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

Азербайджанская кухня в последние годы уверенно закрепилась на рынке общепита Эстонии. Если раньше ее связывали в основном с отдельными ресторанами, то теперь из нескольких игроков выросли сильные сети, которые сочетают понятную концепцию, эффективное производство и быстрое расширение.
В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
На первый взгляд картина в ТОПе инвесторов в этом году выглядит противоречиво: если в прошлом году в первую сотню вошли 23 женщины, то в этом году их число сократилось до 19. Однако те, кто сохранили свои позиции в списке, значительно увеличили объемы своих портфелей – речь идет о миллионах евро.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.