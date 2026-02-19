Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании

Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Foto: Airika Harrik/ERR/Scanpix
Артуру Капаеву принадлежат пять компаний, которые работают в сфере развлечений, в электронной торговле, в организации водных прогулок и в обслуживании водной техники. Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
В ночь на субботу более 30 полицейских провели обыск в расположенных в центре Тарту стриптиз-клубах Diamond и Sapphire, причем владелец первого, имеющий неоднозначное прошлое Артур Капаев, в настоящее время находится под стражей, передает Delfi.
