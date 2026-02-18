Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%317,69
  • OMX Riga−0,55%902,53
  • OMX Tallinn−0,03%2 076,05
  • OMX Vilnius0,13%1 408,52
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1000,39%10 597,74
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • OMX Baltic−0,09%317,69
  • OMX Riga−0,55%902,53
  • OMX Tallinn−0,03%2 076,05
  • OMX Vilnius0,13%1 408,52
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1000,39%10 597,74
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • 18.02.26, 08:41

Российский паспорт как улика

«Давление должно оказываться на диктаторов, а не на тех, кто борется за свободу», - сказал в Мюнхене Кристен Михал. Это правильные слова, а если бы эстонский премьер-министр разумел под ними не только критику администрации Дональда Трампа, что тоже, конечно, не вызывает возражений, то и вовсе золотые, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Между тем, наша и наших ближайших соседей политическая и законодательная практика по отношению к тем людям с паспортами РФ, которых следовало бы привечать (потому что привлекать их на свою сторону и так не надо), а не наказывать, вызывает вопросы и порождает сомнения.
Решение властей Эстонии запретить гражданам России и Беларуси приобретать в нашей стране недвижимость уже много раз обсуждалось, ему был посвящен целый выпуск передачи «Эпицентр» на ETV+. Нельзя сказать, что отстаивавший государственную точку зрения министр внутренних дел Игорь Таро был убедителен, скорее наоборот, потому что вся аргументация сводилась к единственной практически фразе: «Это вопрос национальной безопасности». Почему? Потому. Точка.
Вся аргументация сводилась к единственной практически фразе: «Это вопрос национальной безопасности». Почему? Потому. Точка.
Объяснить, чем съемная квартира предпочтительнее для обеспечения «национальной безопасности», чем приобретенная в собственность, можно разве что одним соображением: договор аренды, как, собственно говоря, и срок предоставления защиты, скорее рано, чем поздно, истекут, и человек станет нелегалом, поскольку нельзя получить легальную работу без легального места жительства и легального статуса. Значит – чемодан, вокзал и та страна, которая такого человека к себе пустит. Или – депортация в страну исхода. Такую логику и идеологию открыто исповедует партия EKRE, но не очень стыдливо и не очень прячут и другие.

Статья продолжается после рекламы

Игорь Таро не раз и не два ссылался на опыт наших южных соседей, как, надо полагать, на положительный пример. Что ж, глянем за южную границу. Не будем даже вспоминать о законе, требующем под угрозой высылки из страны знания государственного языка от всех постоянных жителей, а не только от новых граждан при натурализации, что понятно. Не станем напрягать память, чтобы вспомнить тоже уже довольно давнюю историю со сносом в Риге памятника Барклаю де Толли как наследия советской оккупации.
В связи с последним стоит отметить, что памятник был воздвигнут в 1913 году, во время Первой мировой войны исчез и был воссоздан на средства рижского предпринимателя и мецената Евгения Гомберга в начале XXI века, а предок российского фельдмаршала был губернатором Риги в конце XVII столетия, при шведах. Но нынешним политикам, разумеется, не обязательно знать историю, да и блистать умом тоже.
Нынешним политикам, разумеется, не обязательно знать историю, да и блистать умом тоже.
Но вот издание «Настоящее время» рассказывает совсем свежую историю о враче-реаниматологе Александре Полупане. В 2020 году этот врач «вытаскивал» в Омске Алексея Навального, отравленного «новичком», и тогда вытащил. После вторжения России в Украину он перебрался в Латвию, где сдал экзамен на знание латышского языка, получил необходимую лицензию и был приглашен на работу в крупную рижскую больницу. Но за это время латвийские политики приняли закон, запрещающий гражданам РФ и Беларуси работать на «объектах критической инфраструктуры», к каковым были отнесены и больницы. Во имя национальной безопасности, разумеется.
В итоге во исполнение закона и по рекомендации Службы госбезопасности Латвии больница отказала Полупану в работе. С доктором, спасавшим Навального, попали в яблочко, если иметь в виду заявление пяти государств об отравлении самого известного оппозиционного российского политика в колонии синтезированным ядом эквадорской древесной лягушки.
Но самое интересное (и шокирующее!) в том, что закон распространяется и на постоянных жителей Латвии с «сомнительными» паспортами. Так, в Даугавпилсе, городе, по составу населения схожем с нашей Нарвой, было уволено, согласно сообщениям СМИ, почти полтора десятка медработников. Может, в Латвии их переизбыток и врачей с медсестрами просто девать некуда, однако, если серьезно, то вряд ли ситуация там сильно отличается от ситуации у нас, а у нас она известно какая.

Поумнее соседей - и на том слава богу

Рассказывая о законе, запрещающем покупать недвижимость, господин Таро несколько раз подчеркнул, что на постоянных жителей Эстонии с «не теми» паспортами он не распространяется. Поумнее латвийских коллег оказались – спасибо хоть на этом, благодетели! Ведь практика южных соседей порождает не национальную безопасность, а скорее угрозу ей, плодя «униженных и оскорбленных» властью, а, значит, множа ее потенциальных недоброжелателей. Это настолько элементарно, что и ежу ясно.
Однако тем временем Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны ЕС лицам, служившим в российской армии и принимавшим участие в военных действиях против Украины. Помимо морального аспекта, как полагают в правительстве Эстонии, это еще и вопрос все той же нацбезопасности. Казалось бы, все логично и правильно. Вопрос в том, предусматривает ли такой запрет огульный или индивидуальный подход, задумывается ли он как сплошной или с исключениями.
Ну, например, военнослужащий, попавший на фронт по мобилизации или по очень распространенному в армии РФ «принудительному контракту», а то и в результате обмана, что тоже, как мы знаем из СМИ, не редкость, при первой же подвернувшейся (или даже не первой) возможности дезертировал и сумел, что называется, уйти от погони. Как быть с такими людьми – они ведь, хотели того или нет, но успели побывать на войне. Если следовать букве инициативы, то все ясно и однозначно: отправляйся-ка ты, мил человек, обратно, то есть либо в тюрьму, либо снова на фронт убивать украинцев. Это нормальная перспектива для тех, кто решил порвать с ведущей агрессивную войну армией?

Горячие новости

  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Статья продолжается после рекламы

Хорошо, что вопрос рассматривает Совет ЕС, потому что там не привыкли решать с кондачка и нахрапом. Ведь даже такое благородное дело, как использование замороженных в Европе российских денег на помощь Украине, споткнулось о серьезные юридические препоны.
И вот в голову лезет одна навязчивая и крамольная мысль, верить в которую не хочется, но и отделаться от которой не получается. Хорошо, пусть это будет не сформировавшееся умозаключение, а вопрос: что для наших политиков и инфлюэнсеров важнее – любовь и приязнь к Украине, которая, как верно заметил Кристен Михал, борется за свою свободу, или нелюбовь и неприязнь к России как таковой? Ведь споры о том, на чьем здании украинских флагов больше и большего размера и скандалы по поводу их внезапного исчезновения – это всего лишь игры политиков и чиновников, от которых в Киеве теплее не станет.
И, да, пока натовские корабли гоняются в морях и океанах за танкерами «теневого флота» РФ, что само по себе опять же правильно, по меньшей мере две страны ЕС без сколько-нибудь больших проблем качают себе российскую нефть по трубопроводу с символическим названием «Дружба».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Министр внутренних дел Игорь Таро.
  • 12.01.26, 11:02
Министерство внутренних дел Эстонии запретило въезд россиянам, участвовавшим в войне в Украине
Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
  • 17.02.26, 13:46
Исследователь политики безопасности: НАТО распадается
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
3
Новости
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
4
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
5
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
6
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже

Последние новости

Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Новости
  • 17.02.26, 19:22
Государство вводит правила для убежищ. К 2034 году место для укрытия должно быть у половины жителей
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Новости
  • 17.02.26, 17:56
Иран на несколько часов закрыл важный морской маршрут для поставок нефти
Новости
  • 17.02.26, 16:58
Переговоры России и Украины в Женеве проходят за закрытыми дверями
Биржа
  • 17.02.26, 16:35
Goldman Sachs: пять устойчивых к ИИ акций технологических компаний
Пять победителей и пять проигравших

Сейчас в фокусе

ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
Новости
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
Игорь Кинг, который, по его словам, находился в Дубае, получил от судьи выговор за то, что не явился в Харьюский уездный суд и участвовал в заседании по видеосвязи.
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Когда ветер не дует, а импортного электричества недостаточно, на помощь приходит сланцевое. Однако электричество, производимое сланцевой электростанцией Аувере (на фото), дорогое – из-за высокой цены на квоты на выбросы CO2. Это и стало одной причиной возросших цен на электричество за январь. Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы изменить систему торговлю квотами.
Новости
  • 17.02.26, 06:00
Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
Новости
  • 17.02.26, 13:46
Исследователь политики безопасности: НАТО распадается
На альтернативный рынок First North Таллиннской биржи в апреле 2022 года вышел стартап в сфере спортивных технологий Robus Group. На фото – основатель и генеральный директор Микк-Алвар Олле (справа).
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026