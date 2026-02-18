Игорь Таро не раз и не два ссылался на опыт наших южных соседей, как, надо полагать, на положительный пример. Что ж, глянем за южную границу. Не будем даже вспоминать о законе, требующем под угрозой высылки из страны знания государственного языка от всех постоянных жителей, а не только от новых граждан при натурализации, что понятно. Не станем напрягать память, чтобы вспомнить тоже уже довольно давнюю историю со сносом в Риге памятника Барклаю де Толли как наследия советской оккупации.

В связи с последним стоит отметить, что памятник был воздвигнут в 1913 году, во время Первой мировой войны исчез и был воссоздан на средства рижского предпринимателя и мецената Евгения Гомберга в начале XXI века, а предок российского фельдмаршала был губернатором Риги в конце XVII столетия, при шведах. Но нынешним политикам, разумеется, не обязательно знать историю, да и блистать умом тоже.

Но вот издание «Настоящее время» рассказывает совсем свежую историю о враче-реаниматологе Александре Полупане. В 2020 году этот врач «вытаскивал» в Омске Алексея Навального, отравленного «новичком», и тогда вытащил. После вторжения России в Украину он перебрался в Латвию, где сдал экзамен на знание латышского языка, получил необходимую лицензию и был приглашен на работу в крупную рижскую больницу. Но за это время латвийские политики приняли закон, запрещающий гражданам РФ и Беларуси работать на «объектах критической инфраструктуры», к каковым были отнесены и больницы. Во имя национальной безопасности, разумеется.

В итоге во исполнение закона и по рекомендации Службы госбезопасности Латвии больница отказала Полупану в работе. С доктором, спасавшим Навального, попали в яблочко, если иметь в виду заявление пяти государств об отравлении самого известного оппозиционного российского политика в колонии синтезированным ядом эквадорской древесной лягушки.

Но самое интересное (и шокирующее!) в том, что закон распространяется и на постоянных жителей Латвии с «сомнительными» паспортами. Так, в Даугавпилсе, городе, по составу населения схожем с нашей Нарвой, было уволено, согласно сообщениям СМИ, почти полтора десятка медработников. Может, в Латвии их переизбыток и врачей с медсестрами просто девать некуда, однако, если серьезно, то вряд ли ситуация там сильно отличается от ситуации у нас, а у нас она известно какая.

Поумнее соседей - и на том слава богу

Рассказывая о законе, запрещающем покупать недвижимость, господин Таро несколько раз подчеркнул, что на постоянных жителей Эстонии с «не теми» паспортами он не распространяется. Поумнее латвийских коллег оказались – спасибо хоть на этом, благодетели! Ведь практика южных соседей порождает не национальную безопасность, а скорее угрозу ей, плодя «униженных и оскорбленных» властью, а, значит, множа ее потенциальных недоброжелателей. Это настолько элементарно, что и ежу ясно.

Однако тем временем Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны ЕС лицам, служившим в российской армии и принимавшим участие в военных действиях против Украины. Помимо морального аспекта, как полагают в правительстве Эстонии, это еще и вопрос все той же нацбезопасности. Казалось бы, все логично и правильно. Вопрос в том, предусматривает ли такой запрет огульный или индивидуальный подход, задумывается ли он как сплошной или с исключениями.

Ну, например, военнослужащий, попавший на фронт по мобилизации или по очень распространенному в армии РФ «принудительному контракту», а то и в результате обмана, что тоже, как мы знаем из СМИ, не редкость, при первой же подвернувшейся (или даже не первой) возможности дезертировал и сумел, что называется, уйти от погони. Как быть с такими людьми – они ведь, хотели того или нет, но успели побывать на войне. Если следовать букве инициативы, то все ясно и однозначно: отправляйся-ка ты, мил человек, обратно, то есть либо в тюрьму, либо снова на фронт убивать украинцев. Это нормальная перспектива для тех, кто решил порвать с ведущей агрессивную войну армией?