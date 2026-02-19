Деловые ведомости
  OMX Baltic0,61%319,8
  OMX Riga−0,43%900,4
  OMX Tallinn0,56%2 092,97
  OMX Vilnius−0,06%1 411,15
  S&P 5000,56%6 881,31
  DOW 300,26%49 662,66
  Nasdaq 0,78%22 753,64
  FTSE 100−0,67%10 614,35
  Nikkei 2250,57%57 467,83
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%90,2
  • 19.02.26, 12:57

Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании

Хотя экономика Дании выглядит завидно, занятость высокая, рост устойчивый, а государственные финансы крепкие, работников тревожат сокращения в крупных компаниях. «Сейчас все затаили дыхание», – описал ситуацию собеседник Bloomberg.
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
  • Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
  • Foto: Tom Little/Reuters/Scanpix
В сентябре фармацевтический гигант Novo Nordisk сократил в Дании около 5000 рабочих мест – это одно из крупнейших сокращений в истории страны. Затем последовали Lundbeck, Nykredit, Tryg, Nordea Bank и другие крупные работодатели. И конца этому пока не видно, пишет Bloomberg.
