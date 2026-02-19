Назад 19.02.26, 12:57 Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании Хотя экономика Дании выглядит завидно, занятость высокая, рост устойчивый, а государственные финансы крепкие, работников тревожат сокращения в крупных компаниях. «Сейчас все затаили дыхание», – описал ситуацию собеседник Bloomberg.

Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.

Foto: Tom Little/Reuters/Scanpix

В сентябре фармацевтический гигант Novo Nordisk сократил в Дании около 5000 рабочих мест – это одно из крупнейших сокращений в истории страны. Затем последовали Lundbeck, Nykredit, Tryg, Nordea Bank и другие крупные работодатели. И конца этому пока не видно, пишет Bloomberg.