Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии

В понедельник Тартуский уездный суд примет решение о банкротстве завода по производству сыра E-Piim. По словам гендиректора компании Анти Орава, крупнейшие кредиторы – банки, обязательства перед которыми превышают 100 млн евро.
Основной владелец одного из крупнейших производителей продуктов питания в Эстонии (Maag Group) Роланд Лепп не верит, что какой-либо инвестор придёт и вложит кучу денег в испытывающую трудности фабрику E-Piim.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.