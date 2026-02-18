Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада

Перед владельцем деревообрабатывающей компании Tenter встала серьезная проблема: в ходе уголовного дела он был вынужден взять на себя сотни тысяч евро налоговой задолженности обанкротившегося в начале года предприятия, однако теперь пытается в рамках банкротного производства снова избавиться от этого долга.