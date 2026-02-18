Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада

Перед владельцем деревообрабатывающей компании Tenter встала серьезная проблема: в ходе уголовного дела он был вынужден взять на себя сотни тысяч евро налоговой задолженности обанкротившегося в начале года предприятия, однако теперь пытается в рамках банкротного производства снова избавиться от этого долга.
Деревообрабатывающий и лесной сектор завершает еще один непростой год. Однако даже настроенные оптимистично промышленники по-прежнему больше всего обеспокоены доступностью сырья; решение этой проблемы, по их мнению, не должно ложиться на плечи предпринимателей.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.