Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну

Проблемы Interest Medical OÜ, основной деятельностью которой была оптовая торговля лекарствами и другими медицинскими изделиями, начались еще в 2020 году, когда компания инвестировала в недвижимость, а ее прибыль резко сократилась. В 2021 Interest Medical получила в свое распоряжение новый офис в Таллинне, заработав за год всего около 2000 евро.

Финансовые потери Interest Medica поясняла тем, что списала некоторые требования, поступления по которым посчитала маловероятными. Окончательно в минус компания ушла в 2022-м, когда ее убытки составили 265 000.

«Санкции Евросоюза и США против Российской Федерации и Беларуси напрямую не влияют на деятельность компании. Деятельность не связана с лицами, компаниями и товарами, подпадающими под санкции. Однако общее влияние негативное: замедлился оборот денежных средств, увеличился валютный риск. Усилился банковский контроль», – поясняла компания в отчете за 2022 год. Основной же причиной убытков, по словам правления, послужило уменьшение выручки и переоценка стоимости ее недвижимости в негативную сторону.

Сворачивать основной бизнес, тем не менее, она не собиралась. Наоборот, были планы «искать новых клиентов, развивать новые направления, диверсифицировать поставки и сферы деятельности». Взятый для покупки того самого офиса на Палдиски мнт. кредит Interest Medical в 2023 году полностью погасила.

Тем не менее, в 2023-м при четырехмиллионном обороте убытки подскочили до миллиона, тогда же была подана и последняя отчетность, прошедшая аудит и подписанная руководителем компании Александром Чхайло, который также владеет криптообменником Utorg.

К этому времени Interest Medical OÜ уже в основном не вела деятельность в Эстонии. При этом у нее оставалось зарубежное представительство, которое, как утверждало правление, не вело отдельной коммерческой деятельности. Вдобавок в 2023-м прошла реструктуризация, и на конец года долги связанной компании на 843 040 евро (вероятно, белорусской ТОО «Interest Medical» – прим. ред.) стали долгом перед Interest Medical OÜ.

1 046 091 евро составили убытки компании за 2023 год – последний, за который есть отчетность.

Уже в этом отчете компании говорилось, что белорусское представительство планируется закрыть. Татьяна Пырикова, все еще указанная на сайте директором представительства в Минске, ответила ДВ, что давно там не работает (на момент публикации сайт компании работать перестал – прим. ред.).

В конце прошлого года в компании вновь сменились собственники. Если в 2024 году Interest Medical принадлежала Геннадию Лисицыну из Литвы, то в ноябре 2025 года она перешла украинцу Александру Шляхову. Они оказались недоступны для комментариев, на официальный запрос компания не ответила.