  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1000,79%10 556,17
  • Nikkei 2251,23%57 263,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,42
  • 18.02.26, 06:00

Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну

Компания Interest Medical, более десяти лет обеспечивавшая людей препаратами для лечения онкологии, ВИЧ, гепатита С, а также продававшая лечебные питательные смеси, начала процедуру банкротства. При этом связанная с ней белорусская фирма продолжает нанимать людей.
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
  • Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
  • Foto: Екатерина Мереминская
«Interest Medical были здесь, да. Но больше не работают – мы купили у них этот офис в 2025 году, – говорит обитатель Палдиски мнт., 21. – Продали они нам по обычной цене, не ниже рынка. Никаких подробностей не знаю, пересеклись только у нотариуса». Никакой таблички с названием, логотипом или часами работы офиса на стеклянной двери нет.
Бывший владелец помещения, компания Interest Medical OÜ, как рассказал ДВ ее основатель Валерий Трофимов, поначалу торговала медицинским оборудованием, но он уже очень давно ее продал и с тех пор не следит за ее судьбой. В последнее время фирма преимущественно зарабатывала за пределами Евросоюза, поставляя европейские лекарства в Беларусь, где находится ее иностранное представительство – компания приобрела там недвижимость под офис и несколько автомобилей.
Согласно последнему доступному отчету, в 2023 году экспорт Interest Medical в эту страну составил почти 4 млн евро. Во времена своего расцвета, которые пришлись на период до пандемии, компания зарабатывала до 2 миллионов евро прибыли в год.

Проблемы Interest Medical OÜ, основной деятельностью которой была оптовая торговля лекарствами и другими медицинскими изделиями, начались еще в 2020 году, когда компания инвестировала в недвижимость, а ее прибыль резко сократилась. В 2021 Interest Medical получила в свое распоряжение новый офис в Таллинне, заработав за год всего около 2000 евро.
Финансовые потери Interest Medica поясняла тем, что списала некоторые требования, поступления по которым посчитала маловероятными. Окончательно в минус компания ушла в 2022-м, когда ее убытки составили 265 000.
«Санкции Евросоюза и США против Российской Федерации и Беларуси напрямую не влияют на деятельность компании. Деятельность не связана с лицами, компаниями и товарами, подпадающими под санкции. Однако общее влияние негативное: замедлился оборот денежных средств, увеличился валютный риск. Усилился банковский контроль», – поясняла компания в отчете за 2022 год. Основной же причиной убытков, по словам правления, послужило уменьшение выручки и переоценка стоимости ее недвижимости в негативную сторону.
Сворачивать основной бизнес, тем не менее, она не собиралась. Наоборот, были планы «искать новых клиентов, развивать новые направления, диверсифицировать поставки и сферы деятельности». Взятый для покупки того самого офиса на Палдиски мнт. кредит Interest Medical в 2023 году полностью погасила.
Тем не менее, в 2023-м при четырехмиллионном обороте убытки подскочили до миллиона, тогда же была подана и последняя отчетность, прошедшая аудит и подписанная руководителем компании Александром Чхайло, который также владеет криптообменником Utorg.
К этому времени Interest Medical OÜ уже в основном не вела деятельность в Эстонии. При этом у нее оставалось зарубежное представительство, которое, как утверждало правление, не вело отдельной коммерческой деятельности. Вдобавок в 2023-м прошла реструктуризация, и на конец года долги связанной компании на 843 040 евро (вероятно, белорусской ТОО «Interest Medical» – прим. ред.) стали долгом перед Interest Medical OÜ.
1 046 091
евро составили убытки компании за 2023 год – последний, за который есть отчетность.
Уже в этом отчете компании говорилось, что белорусское представительство планируется закрыть. Татьяна Пырикова, все еще указанная на сайте директором представительства в Минске, ответила ДВ, что давно там не работает (на момент публикации сайт компании работать перестал – прим. ред.).
В конце прошлого года в компании вновь сменились собственники. Если в 2024 году Interest Medical принадлежала Геннадию Лисицыну из Литвы, то в ноябре 2025 года она перешла украинцу Александру Шляхову. Они оказались недоступны для комментариев, на официальный запрос компания не ответила.

Банкротство и новый владелец офиса
6 февраля Харьюский уездный суд запретил компании распоряжаться собственным имуществом и назначил ей банкротного управляющего Индрека Лепсоо.
«Заявление о банкротстве подано кредитором Aland Investments LLC», – сообщил ДВ Индрек Лепсоо. Пока, по его словам, дело слишком свежее, чтобы комментировать по существу. «Отчет должен быть представлен в суд до 9 марта 2026 года, после его изучения у меня будет больше информации», – добавил он.
Aland Investments LLC зарегистрирована не в Эстонии. Вероятнее всего, это британская фирма Тахира Хуссейна Кадира, основанная год назад и пока не подававшая отчета. Сам Кадир – серийный директор, на нем числится еще 5 мелких фирм в Великобритании.
Представляющее интересы кредитора бюро Progressor тоже пока не комментирует размер и обстоятельства возникновения долга. «На данном этапе производства у нашего клиента нет интереса комментировать фактические обстоятельства», – ответил управляющий партнер Progressor Данил Липатов.
  • Foto: скриншот
А белорусская Interest Medical, несмотря на предстоящее эстонской компании банкротство, продолжает нанимать работников. Объявления о поиске менеджера по продаже лекарственных средств вывешены на портал вакансий совсем недавно – в том числе уже после того, как на эстонскую компанию был наложен запрет на распоряжение имуществом. Последнее из них датируется 17 февраля 2026 года.
Тем временем у части здания на Палдиски мнт., где раньше располагалась Interest Medical, летом 2025 года появился новый собственник – Trimix Point AS, тоже торгующая медицинскими изделиями и имеющая офис в Беларуси.
  • Тем временем у части здания на Палдиски мнт., где раньше располагалась Interest Medical, летом 2025 года появился новый собственник – Trimix Point AS, тоже торгующая медицинскими изделиями и имеющая офис в Беларуси.
  • Foto: Екатерина Мереминская
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

