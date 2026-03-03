Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%311,43
  • OMX Riga−0,24%897,93
  • OMX Tallinn0,45%2 075,25
  • OMX Vilnius−1,74%1 360,37
  • S&P 5000,04%6 881,62
  • DOW 30−0,15%48 904,78
  • Nasdaq 0,36%22 748,86
  • FTSE 100−2,52%10 508,57
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,1
  03.03.26, 11:47

Райво Хейн о перестановках в LHV: мы слишком долго были в совете

Отзываемый из совета LHV Райво Хейн заявил, что ничего сенсационного не происходит, а причина в том, что он и Тийна Мыйз слишком долго оставались в совете.
Райво Хейн.
  • Райво Хейн.
  • Foto: Liis Treimann
Хейн пояснил, что состоял в совете LHV Group 16 лет и еще в прошлом году выразил желание уйти: «Люди должны понимать, когда наступает правильный момент самому сойти с поезда».
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
LHV Group предлагает сменить председателя правления: с 1 апреля Кадри Кийсель уступит место Эрки Килу, а акционерам представят план по выплате рекордных дивидендов.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Подсказка
  • 26.02.26, 11:23
НТД подсказывает: при декларировании инвестиций уделите внимание деталям
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что перед декларированием данных инвестиционного счета следует направить их из интернет-банка или иной финансовой организации в НТД. Тогда данные будут автоматически предварительно заполнены в декларации, после чего их необходимо проверить и дополнить.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

1
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
2
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
3
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
6
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна

Новости
  • 03.03.26, 14:24
МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы
Новости
  • 03.03.26, 14:11
Прокуратура не будет обжаловать оправдательный приговор Пруунсильду и Хумалу
Новости
  • 03.03.26, 12:58
Кадри Кийсель уходит из LHV: «Возьму паузу»
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Новости
  • 03.03.26, 12:04
Потребительские цены за год выросли на 3,2%
Новости
  • 03.03.26, 11:47
Райво Хейн о перестановках в LHV: мы слишком долго были в совете
LHV возвращается к имиджу стартапа
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды

Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Владимир Изотов доволен тем, что теперь многие рабочие процессы в отеле происходят по простому нажатию кнопки.
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Выручка ADDINOL Lube Oil за последний финансовый год составила 8,2 млн евро против 14,6 млн евро годом ранее.
Новости
  • 02.03.26, 12:55
Продавец смазочных материалов лишился почти половины выручки из-за потери белорусского рынка
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026