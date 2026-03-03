Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу

Эрки Килу меняет рабочее место в Лондоне на Таллинн.
Foto: Liis Treimann
Номинационный комитет LHV Group предложил наблюдательному совету LHV Pank с 1 апреля отозвать Кадри Кийсель с должности председателя правления и избрать новым председателем правления компании Эрки Килу, сообщила компания бирже.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Компания по управлению активами Infortar увеличила выручку в прошлом году на 34%, завершив год почти с 72 млн евро чистой прибыли. Дивиденды концерн планирует выплачивать из расчета 3,02 евро на акцию.
Прибыль TKM Grupp до налогообложения в прошлом году составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше, чем годом ранее. Учитывая падение прибыли и неопределенность в экономике, правление концерна предлагает выплатить акционерам более скромные дивиденды, чем раньше.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.