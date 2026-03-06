Назад 06.03.26, 07:00 В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей Примерно через месяц в Нарве должен вступить в силу новый порядок выдачи городских субсидий на открытие бизнеса. Максимальная сумма поддержки остается прежней – 6000 евро, но получить ее станет легче. Ранее условия были такими сложными, что заложенные в бюджете деньги на это пособие оставались неиспользованными.

Малые предприятия в Нарве заняты, в основном, в торговле и сфере обслуживания. Иллюстративное фото.

Foto: Николай Андреев

Руководитель городской Службы предпринимательства и защиты прав потребителей Ольга Смирнова рассказала, что при сохранении максимальной суммы поддержки изменятся доли городского финансирования для разных компаний.

«Для микропредприятий (один-два человека) поддержка может составить до 1000 евро при софинансировании всего 10%. Для приоритетных направлений – креативная индустрия, туризм, дигитальные решения – поддержка составит 70% от проекта и до 6000 евро максимум. Для остальных секторов – 50%», – пояснила она.

Она добавила также, что отчетность станет более гибкой: получателю каждые три месяца нужно будет подавать промежуточные отчеты и получать возврат по фактическим расходам (пособие выплачивается не сразу, а компенсирует расходы, которые уже понес начинающий предприниматель).

Главное изменение – теперь не нужно будет составлять подробный бизнес-план, для чего многим приходилось привлекать платных консультантов. Его заменит более простая анкета. По словам Ольги Смирновой, ранее в бизнес-планах было очень много «воды».

«Мы убрали ее, оставив в форме ходатайства только ключевые темы, которые важны оценочной комиссии. Теперь фирма может заполнить все своими силами, не заказывая дорогостоящий бизнес-план у консультантов», – сказала она.

Новый порядок должно еще утвердить городское собрание, поэтому в нем возможны некоторые изменения. Чиновники планируют, что он будет утвержден в конце марта.

Деньги было не пристроить

Около года назад ДВ писали , что начинающие предприниматели в Нарве буквально не берут деньги, выделенные для помощи им. Так, в 2024 году из заложенных в городском бюджете на эту меру поддержки 40 000 евро нашлись желающие только на 12 000.

Порядок поддержки начинающих предпринимателей был разработан больше 20 лет назад, за это время многое в экономике изменилось. Чтобы изучить проблемы предпринимателей и разработать новое стартовое пособие, город нанял консалтинговую фирму BDA Consulting.

С момента появления городского стартового пособия в 2003 году его получили 157 компаний на общую сумму 1,7 млн евро.

За последние три года стартовые пособия из городского бюджета в Нарве получили всего 9 компаний, причем не только на старт, но и на значительное расширение бизнеса. Среди них, например, клиника по лечению алкогольной зависимости, салон красоты, фирмы по металлообработке и обработке камня, мастерская по ремонту мотоциклов.