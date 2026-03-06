Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,56%6 830,71
  • DOW 30−1,61%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 100−1,45%10 413,94
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,73
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,56%6 830,71
  • DOW 30−1,61%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 100−1,45%10 413,94
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,73
  • 06.03.26, 07:00

В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей

Примерно через месяц в Нарве должен вступить в силу новый порядок выдачи городских субсидий на открытие бизнеса. Максимальная сумма поддержки остается прежней – 6000 евро, но получить ее станет легче. Ранее условия были такими сложными, что заложенные в бюджете деньги на это пособие оставались неиспользованными.
Малые предприятия в Нарве заняты, в основном, в торговле и сфере обслуживания. Иллюстративное фото.
  • Малые предприятия в Нарве заняты, в основном, в торговле и сфере обслуживания. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев
Руководитель городской Службы предпринимательства и защиты прав потребителей Ольга Смирнова рассказала, что при сохранении максимальной суммы поддержки изменятся доли городского финансирования для разных компаний.
«Для микропредприятий (один-два человека) поддержка может составить до 1000 евро при софинансировании всего 10%. Для приоритетных направлений – креативная индустрия, туризм, дигитальные решения – поддержка составит 70% от проекта и до 6000 евро максимум. Для остальных секторов – 50%», – пояснила она.
Она добавила также, что отчетность станет более гибкой: получателю каждые три месяца нужно будет подавать промежуточные отчеты и получать возврат по фактическим расходам (пособие выплачивается не сразу, а компенсирует расходы, которые уже понес начинающий предприниматель).

Статья продолжается после рекламы

Главное изменение – теперь не нужно будет составлять подробный бизнес-план, для чего многим приходилось привлекать платных консультантов. Его заменит более простая анкета. По словам Ольги Смирновой, ранее в бизнес-планах было очень много «воды».
«Мы убрали ее, оставив в форме ходатайства только ключевые темы, которые важны оценочной комиссии. Теперь фирма может заполнить все своими силами, не заказывая дорогостоящий бизнес-план у консультантов», – сказала она.
Новый порядок должно еще утвердить городское собрание, поэтому в нем возможны некоторые изменения. Чиновники планируют, что он будет утвержден в конце марта.

Деньги было не пристроить

Около года назад ДВ писали, что начинающие предприниматели в Нарве буквально не берут деньги, выделенные для помощи им. Так, в 2024 году из заложенных в городском бюджете на эту меру поддержки 40 000 евро нашлись желающие только на 12 000.
Порядок поддержки начинающих предпринимателей был разработан больше 20 лет назад, за это время многое в экономике изменилось. Чтобы изучить проблемы предпринимателей и разработать новое стартовое пособие, город нанял консалтинговую фирму BDA Consulting.
С момента появления городского стартового пособия в 2003 году его получили 157 компаний на общую сумму 1,7 млн евро.
За последние три года стартовые пособия из городского бюджета в Нарве получили всего 9 компаний, причем не только на старт, но и на значительное расширение бизнеса. Среди них, например, клиника по лечению алкогольной зависимости, салон красоты, фирмы по металлообработке и обработке камня, мастерская по ремонту мотоциклов.
Ознакомиться с пособиями, которые выплачивает предпринимателям город Нарва, и скачать анкеты ходатайств можно на странице Invest in Narva (на начало марта здесь приводится еще старый порядок выдачи стартового пособия).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

На обсуждении городских субсидий с нарвскими предпринимателями, на которой побывал корреспондент ДВ, был только один руководитель фирмы. Ольга Смирнова (справа на фото) считает, что нужно понять, какая поддержка их на самом деле интересует.
  • 26.02.25, 16:09
Деньги есть, но их не берут: в Нарве изменят пособие начинающим предпринимателям
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
2
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
5
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
6
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»

Последние новости

Новости
  • 06.03.26, 09:54
Продукты питания за год подорожали на 5,5%
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
Новости
  • 06.03.26, 07:00
В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей
Новости
  • 06.03.26, 06:00
Стейки и текила для солдат союзников: женщины из Выру превратили опыт работы в армейской столовой в бизнес
Новости
  • 05.03.26, 19:30
Эстонский спецрейс из Омана в Таллинн отложен
Новости
  • 05.03.26, 19:25
Взгляд аналитиков: что спасет от кризиса — доллар, облигации или золото?
Новости
  • 05.03.26, 18:38
Члены Рийгикогу получили компенсации на 1,5 млн. Девять депутатов потратили все до последнего цента
Инвестор Тоомас
  • 05.03.26, 17:41
Инвестор Тоомас: Худшая акция, которую я постоянно держу в своем портфеле

Сейчас в фокусе

«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Дислоцированный в Выру американский солдат Тэг вечером демонстрирует на танцполе местного паба свои навыки брейка. Его друзья тем временем играют в бильярд.
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Эвакуированный из Дубая во Франкфурт пассажир оказался в центре внимания немецких телекамер; сегодня подобная картина повторится и в Эстонии. Эвакуационный рейс для финнов состоится в конце недели.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Низкая ликвидность и, вероятно, ошибка привели к тому, что продавец акций Akola Group недополучил более 15 тысяч евро прибыли, которую получили покупатели.
Биржа
  • 05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Глава девелоперской компании Liven Андеро Лаур сказал в утренней программе, что в начале кризиса цены на вторичном рынке быстро снизились, тогда как цены на новые проекты остались на прежнем уровне.
Новости
  • 04.03.26, 18:33
Застройщик: покупатели охотятся за новыми квартирами, разница в цене между вторичным рынком и новостройками тает
Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026