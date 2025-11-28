Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать

Новая статья в серии “Женщины на вершине”

«В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.