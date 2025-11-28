Деловые ведомости
  28.11.25, 08:54

Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать

За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус — его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
65-летний бизнесмен Тоомас Аннус родом из Кохтла-Ярве и имеет высшее образование в области промышленного и гражданского строительства. Близкие и конкуренты описывают его как мудрого и остроумного человека.
  • 65-летний бизнесмен Тоомас Аннус родом из Кохтла-Ярве и имеет высшее образование в области промышленного и гражданского строительства. Близкие и конкуренты описывают его как мудрого и остроумного человека.
  • Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
