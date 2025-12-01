Назад 01.12.25, 08:54 Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов» Лидера эстонского морского сектора Арго Сильдвеэ, который приносил местным предприятиям работу и известность по всему миру, теперь преследуют конфликты и серьезные обвинения.

В январе этого года Министерство климата присудило, основателю Эстонского центра морских инноваций (EMI) Арго Сильдвеэ титул лидера морской отрасли. Руководя EMI, он много лет приносил эстонским производителям заказы от крупнейших мировых судостроителей на миллионы евро. «Шикарный кубок стоит на подоконнике – я очень, очень доволен этим», – не стесняется он своих достижений.

Но несколько предпринимателей, связанных с EMI, придерживаются диаметрально противоположного мнения. Соучредитель производителя каменных поверхностей Marmi Futerno Кульдар Андреа считает его, прямо говоря, мошенником, который с одной стороны использует более слабых предпринимателей, а с другой – наносит вред репутации Эстонии в морском секторе.

С другой стороны, многие восхищаются его навыками продаж. «У него такая сильная харизма, что если где бы то ни было сказать ему: вон там мистер Трамп, подойди и поговори – он это сделает. Обычный человек не пойдет», – описывает сооснователь EMI Мерике Рейно, но предупреждает: финансовое управление Сильдвеэ доверять не стоит.