Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»

Лидера эстонского морского сектора Арго Сильдвеэ, который приносил местным предприятиям работу и известность по всему миру, теперь преследуют конфликты и серьезные обвинения.
В январе этого года Министерство климата присудило, основателю Эстонского центра морских инноваций (EMI) Арго Сильдвеэ титул лидера морской отрасли. Руководя EMI, он много лет приносил эстонским производителям заказы от крупнейших мировых судостроителей на миллионы евро. «Шикарный кубок стоит на подоконнике – я очень, очень доволен этим», – не стесняется он своих достижений.
Но несколько предпринимателей, связанных с EMI, придерживаются диаметрально противоположного мнения. Соучредитель производителя каменных поверхностей Marmi Futerno Кульдар Андреа считает его, прямо говоря, мошенником, который с одной стороны использует более слабых предпринимателей, а с другой – наносит вред репутации Эстонии в морском секторе.
С другой стороны, многие восхищаются его навыками продаж. «У него такая сильная харизма, что если где бы то ни было сказать ему: вон там мистер Трамп, подойди и поговори – он это сделает. Обычный человек не пойдет», – описывает сооснователь EMI Мерике Рейно, но предупреждает: финансовое управление Сильдвеэ доверять не стоит.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
У концерна BLRT Grupp, который только что заложил первый камень завода в Кохила, запланированы инвестиции еще на десятки миллионов евро, однако для успешной работы компании нужны сотни квалифицированных рабочих – и, по словам советника правления BLRT Grupp Романа Винарчука, именно это является их главной заботой.
Оборот концерна BLRT Grupp в первом
полугодии увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 34,5%,
достигнув почти 2,1 миллиарда крон.
Промышленный концерн BLRT Grupp заработал в прошлом году 47 млн евро чистой прибыли – таким образом нераспределенная прибыль фирмы достигла 465 млн евро.
«Я передала свою компанию несколько месяцев назад. Все ждала, когда же это наконец станет известно. Меня до сих пор ассоциируют с роликовым массажем, но на острове Рухну это больше не так. Здесь я просто Кеэ».
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.