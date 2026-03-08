Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • 08.03.26, 10:59

Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок

Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Как и весь остальной мир, американцы внимательно следят за тем, в какую сторону движется цена на нефть, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал своим согражданам снизить цены на топливо. На фото – нефтяной танкер Chios у побережья Калифорнии в США 4 марта.
  • Как и весь остальной мир, американцы внимательно следят за тем, в какую сторону движется цена на нефть, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал своим согражданам снизить цены на топливо. На фото – нефтяной танкер Chios у побережья Калифорнии в США 4 марта.
  • Foto: AP/Scanpix
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Биржа
  • 04.03.26, 17:05
Глава Goldman Sachs: рынкам потребуется несколько недель, чтобы полностью осознать влияние войны с Ираном
По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.
Инвестор Тоомас
  • 04.03.26, 17:45
Инвестор Тоомас: что делать с портфелем, если кризис на Ближнем Востоке усугубится?
Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
Биржа
  • 05.03.26, 14:25
Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

1
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
2
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
3
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
4
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
5
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
6
Новости
  • 06.03.26, 07:00
В Нарве упростят получение стартовых пособий для предпринимателей

Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Новости
  • 08.03.26, 12:34
Сегодня из Дубая прибудут два последних спецрейса
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
Биржа
  • 08.03.26, 10:59
Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
Mнения
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Новости
  • 07.03.26, 12:08
Оказавшиеся в ловушке у берегов Ирана суда выдают себя за китайские, чтобы избежать атак

Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
Mнения
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Станет ли Грег Абель (на фото второй справа) таким же харизматичным руководителем, как ветеран Уоррен Баффет, ежегодно собиравший на встречах акционеров тысячи людей, пока неизвестно.
Инвестор Тоомас
  • 06.03.26, 14:15
Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски
Хотя за последние три месяца фонды сокращали позиции в этих акциях, и часть из них, по оценке аналитиков Morningstar, выглядит переоцененной, многие бумаги, напротив, считаются недооцененными.
Биржа
  • 06.03.26, 12:14
Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
