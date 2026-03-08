Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Как и весь остальной мир, американцы внимательно следят за тем, в какую сторону движется цена на нефть, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал своим согражданам снизить цены на топливо. На фото – нефтяной танкер Chios у побережья Калифорнии в США 4 марта.
Foto: AP/Scanpix
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.
Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
