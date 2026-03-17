Назад 17.03.26, 13:22 Израиль сообщил о гибели Али Лариджани после удара по Тегерану Армия обороны Израиля в ночь на 17 марта нанесла удар по секретарю Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Али Лариджани, которого он назвал «фактическим лидером Ирана», был убит в результате этого удара. Иранские власти на момент публикации эту информацию не комментировали, передает «Медуза».

Источник «12 канала» в израильских службах безопасности сообщил, что днем 16 марта поступили сведения о прибытии Лариджани в одну из его конспиративных квартир в Тегеране. По этим данным, в момент удара он находился там вместе с сыном. «У него не было шансов выжить после такого удара», – заявил собеседник телеканала.

ЦАХАЛ также сообщил, что в результате «точечного удара» в Тегеране был убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамреза Сулеймани. «Басидж» подчиняется Корпусу стражей исламской революции и, в частности, участвует в подавлении антиправительственных протестов в Иране.

Али Лариджани стал самым высокопоставленным иранским руководителем, о гибели которого сообщили после смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. The New York Times ранее писала, что незадолго до атаки США и Израиля именно Лариджани стал фактическим руководителем Ирана. По данным издания, Али Хаменеи поручил ему подавление протестов и подготовку к войне. Кроме того, Лариджани поддерживал контакты с ключевыми партнерами Тегерана – Россией, Катаром и Оманом, а также курировал переговоры с США по иранской ядерной программе.