  • OMX Baltic−0,31%314,71
  • OMX Riga−0,3%899,47
  • OMX Tallinn−0,32%2 077,55
  • OMX Vilnius−0,19%1 379,03
  • S&P 5000,51%6 733,82
  • DOW 300,46%47 163,27
  • Nasdaq 0,55%22 496,24
  • FTSE 1001%10 420,94
  • Nikkei 225−0,09%53 700,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%95
  • 17.03.26, 13:22

Израиль сообщил о гибели Али Лариджани после удара по Тегерану

Армия обороны Израиля в ночь на 17 марта нанесла удар по секретарю Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Али Лариджани.
  • Али Лариджани.
  • Foto: Scanpix
Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Али Лариджани, которого он назвал «фактическим лидером Ирана», был убит в результате этого удара. Иранские власти на момент публикации эту информацию не комментировали, передает «Медуза».
Источник «12 канала» в израильских службах безопасности сообщил, что днем 16 марта поступили сведения о прибытии Лариджани в одну из его конспиративных квартир в Тегеране. По этим данным, в момент удара он находился там вместе с сыном. «У него не было шансов выжить после такого удара», – заявил собеседник телеканала.
ЦАХАЛ также сообщил, что в результате «точечного удара» в Тегеране был убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамреза Сулеймани. «Басидж» подчиняется Корпусу стражей исламской революции и, в частности, участвует в подавлении антиправительственных протестов в Иране.

Али Лариджани стал самым высокопоставленным иранским руководителем, о гибели которого сообщили после смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. The New York Times ранее писала, что незадолго до атаки США и Израиля именно Лариджани стал фактическим руководителем Ирана. По данным издания, Али Хаменеи поручил ему подавление протестов и подготовку к войне. Кроме того, Лариджани поддерживал контакты с ключевыми партнерами Тегерана – Россией, Катаром и Оманом, а также курировал переговоры с США по иранской ядерной программе.
