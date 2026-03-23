Назад 23.03.26, 16:38 Äripäev выиграл в суде у депутата Рийгикогу Тармо Тамма Харьюский уездный суд оставил без удовлетворения иск Тармо Тамма, в котором депутат Рийгикогу требовал от Äripäev опровержения недостоверных фактических утверждений и компенсации морального ущерба.

По словам Тармо Тамма, он рассматривает возможность обжаловать решение: «Посмотрю, найду ли в себе силы бороться за хорошую журналистику».

Решение еще не вступило в силу, и на него можно подать апелляцию в течение 30 дней. Тамм сказал, что ознакомился с решением и думает его обжаловать: «Справедливость ведь не восторжествовала. Значит, видимо, нужно подавать дальше, но я посмотрю, найду ли в себе силы бороться за хорошую журналистику».