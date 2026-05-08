Делов-то: секреты тайной комнаты, старый-новый президент и эволюция 9 мая

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем неразбериху в «секретной комнате», прослушку и слежку КаПо, провал прокуратуры в суде, бывшего президента, у которой есть шанс снова стать будущим, а также эволюцию 9 мая.
Прослушивали, прослушивают и будут прослушивать – и это правильно. Кто прав: Таро или Кальюлайд? Кого в президенты: Кариса или Кальюлайд?
  • Foto: искусственный интеллект
Два политика повздорили из-за того, какие данные о слежке и прослушке можно показывать общественности, а какие должны оставаться секретными. Но пока они нагоняли бурю в стакане, выяснилось, что эти данные и так уже опубликованы и доступны.
Куда более опасную тенденцию демонстрирует прокуратура. Оказывается, данные, полученные в ходе секретных прослушиваний, даже в суде могут использоваться не полностью, а в урезанном и выгодном для обвинения виде. По крайней мере, в решении окружного суда по делу Керсти Крахт более десяти раз указывается, что прокуратура вводила суд в заблуждение, предоставляя произвольные утверждения или, по сути, вымышленные обстоятельства.
Керсти Кальюлайд во второй раз лишилась поста президента, зато теперь может получить шанс стать им в третий раз. Не так давно ее сместили с поста президента Эстонского олимпийского комитета. Премьер-министр Кристен Михал назвал тех, кто принял это решение, «психологически немного озлобленными стариками». Заодно премьер намекнул, что Кальюлайд могла бы теперь стать кандидатом на пост президента страны. Участники подкаста поддержали бы и нынешнего президента Алара Кариса и не были бы против Кальюлайд на этом посту, но политические разногласия и характер самих кандидатов пока заставляют только гадать, кто мог бы стать следующим президентом Эстонии.

Завтра – 9 мая, день, который с 1945 года пережил не одну эволюцию. И, похоже, мы находимся на пороге момента, когда этот день, давно возведенный в культ, снова начинает меняться.
