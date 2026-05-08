08.05.26, 06:00 Карта: Coop захватывает нарвский рынок, наступая на пятки Олегу Гроссу Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.

Сразу за новостройкой Coop виднееся Maxima примерно такого же размера.

Foto: Николай Андреев

Сетевые супермаркеты постоянно делят рынок – одни сети растут, другие уменьшаются, зачастую вытесняя не друг друга, а крытые рынки, где торговлю вели множество мелких фирм и FIE.

Район, который долго игнорировали

Новый большой торговый центр Coop строится в кренгольмском районе непосредственно рядом с нарвской Maxima XX. Недалеко и в прямой видимости от этого центра находится еще один магазин Maxima, поменьше.

Строительство торгового центра Coop в Нарве.

Foto: Николай Андреев

Остальные торговые сети почти двадцать лет игнорировали район Кренгольма и в целом всю часть Нарвы южнее железной дороги. Причина прозрачна: в этой части города меньше девятиэтажек, больше домов в пять этажей и ниже, а значительную площадь занимает частный сектор, то есть плотность населения здесь относительно низка. Единственное исключение – четыре года назад в этом районе открылся дискаунтер Mere с российскими корнями.

Основную часть площади в торговом центре Coop займут два магазина, принадлежащие этой сети: продуктовый магазин Maksimarket и строительный магазин Ehituskeskus.

Сеть Coop состоит из нескольких отдельных региональных компаний, за расширение в Нарве отвечает Järva Tarbijate Ühistu. Председатель ее правления Тийу Лунтс рассказала ДВ, что план строительства торгового центра на Кренгольме появился более двух лет назад, и тогда Coop еще не планировал покупать магазины Prisma. Тем не менее, покупка этой торговой сети не отменила первоначальный план, и новый торговый центр в Нарве, включающий в себя Maksimarket и Ehituskeskus, – это крупнейшая инвестиция Coop Järva за последние годы.

«Мы увидели явную потребность в таком комплексном решении в регионе. Нарва – один из крупнейших городов Эстонии, и для того чтобы местное сообщество оставалось жизнеспособным, необходимо постоянно развивать регион и инвестировать», – прокомментировала Тийу Лунтс.

Она добавила, что Coop хочет стать своим для жителей Нарвы и расширить свое присутствие в Восточной Эстонии и в других регионах страны.

Председатель правления Järva Tarbijate Ühistu Тийу Лунтс.

Foto: Coop Eesti

«Мы выбрали район Кренгольма, поскольку пришли к пониманию того, что все крупные сетевые магазины сосредоточены в центре Нарвы, и конкуренция там уже достаточно высока. В отличие от центра, в районе Кренгольма, где проживает более 12 тысяч человек, покупатели могут пользоваться магазинами только одной розничной сети», – сказала руководитель Coop Järva.

Тийу Лунтс добавила также, что сочетание под одной крышей супермаркета с товарами первой необходимости, продуктами и местной выпечкой Coop Maksimarket и строительного магазина Coop Ehituskeskus позволит жителям района получать все необходимое в своем районе, не покидая его. Появится и возможность пользоваться там услугами Coop Pank.

Единственный магазин Coop в Нарве, к которому в этом году добавится еще два.

Foto: Николай Андреев

Поблизости от нового торгового центра, рядом с частным сектором есть фирмы, продающие пиломатериалы, но полноценный строительный магазин станет первым в этой части Нарвы. В городе уже работают два магазина Ehituse ABC и один Espak. Сейчас жителям Кренгольма приходится ездить туда на автомобиле или общественном транспорте.

«На наш взгляд, не имеет значения, приедет ли покупатель на машине или придет пешком – главное, чтобы у нас был необходимый строительный материал, – говорит Тийу Лунтс. – Поскольку в окрестностях много частных домов, мы также планируем предлагать все необходимое для садоводов. Будем ли мы и как будем конкурировать с Ehituse ABC или Espak, покажет будущее».

Maxima: для Coop соседство с нами будет вызовом

Исполнительный руководитель Maxima Eesti Диана Гегелите согласна, что расширение сети магазинов Coop в Нарве и строительство нового торгового центра в непосредственной близости от Maxima XX значительно усилят конкуренцию.

«Эстонский розничный рынок в целом очень конкурентен, и такая концентрация в одном районе заставляет всех участников прилагать больше усилий. В то же время эта ситуация представляет собой вызов для нового игрока – для Coop это означает необходимость одновременно управлять несколькими крупными торговыми площадями».

По словам Дианы Гегелите, в условиях, когда два аналогичных по масштабу конкурирующих магазина расположены так близко друг к другу, эффективное управление площадями и ассортиментом – серьезная операционная задача.

«В конечном итоге такая жесткая конкуренция выгодна для потребителя, она предложит более широкий выбор и окажет сдерживающее давление на цены», – считает руководитель Maxima Eesti.

У Coop цены и кампании могут различаться в разных регионах, отметила Диана Гегелите. По ее мнению, на этом фоне одинаковые предложения и низкие цены дают клиентам Maxima больше уверенности при покупках.

Этот торговый центр в Нарве скоро должен сменить вывеску – Департамент конкуренции одобрил масштабную сделку, по которой Coop покупает все магазины Prisma в Эстонии.

Foto: Николай Андреев

Grossi догнал Maxima

До сих пор Maxima лидировала в Нарве по количеству магазинов, но сейчас у сетей Grossi и Maxima в приграничном городе их по пять. Экспансия Grossi в Нарву началась восемь лет назад, и с тех пор количество и расположение супермаркетов в этом городе заметно изменилось.

Первый магазин Grossi на улице Пяхклимяэ открылся в помещении, где раньше размещался небольшой крытый рынок. Совсем рядом, на той же улице еще один Grossi вскоре появился вместо прежней Maxima.

В торговом центре Tempo в конце Таллиннского шоссе магазин Grossi открылся вместо Konsum, принадлежащего торговой сети Coop. В торговом центре Megamarket на улице Раквере магазин Grossi заменил бывший Rimi. Еще один крытый продовольственный рынок, который располагался в торговом центре Narva Centrum, тоже уступил место магазину Олега Гросса. Т.е. расширяясь в Нарве, Grossi за несколько лет «подвинул» сети Maxima, Rimi и Coop, а также два рынка.

Все магазины Олега Гросса в Нарве расположены рядом с девятиэтажками, в районах с плотным населением. Причем торговые центры Tempo, Megamarket и Centrum Олег Гросс купил целиком, с имеющимися арендаторами, писал Delfi

Сам предприниматель сообщил ДВ, что на будущее он присматривает место для следующего своего магазина в Нарве, но конкретного плана у него пока нет.

За 10 лет население Нарвы по официальным данным сократилось на 10,83% или на 6374 человека. 2015 год – 58 869 жителей 2025 год – 52 495 жителей

Lidl все свое принес с собой, Rimi и Selver держатся особняком

Чуть менее амбициозно представлены в Нарве другие ритейлеры. Торговая сеть Lidl открыла, например, в Нарве два магазина, для каждого построив собственное здание.

Первый магазин сети появился в начале Таллиннского шоссе на пустующем участке земли недалеко от погранпункта и был во многом рассчитан на российских туристов. В 2023 году в этом магазине сократили девять работников, в качестве причины назвав именно сокращение количества клиентов из-за границы.

Второй магазин Lidl открылся на севере Нарвы, где много девятиэтажных домов, недалеко от двух магазинов Grossi и торгового центра Prisma. До него на этом участке располагался крытый рынок Põhja Kaubanduskeskus.

Когда Rimi закрыл магазин, на месте которого открылся Grossi, у бренда уже была новая торговая точка в Нарве – Mini Rimi, он открылся в офисно-торговом центре в начале улицы Кереса вместо Selver. Таким образом, у Rimi в Нарве два магазина – Mini Rimi на улице Кереса и Hyper Rimi – во втором по размеру торгово-развлекательном центре Нарвы Fama.

У торговой сети Selver остается в Нарве только один магазин, зато большой и в самом крупном торгово-развлекательном центре Astri.