Спрос на гособлигации оказался вдвое выше предложения

Со среды жители Эстонии смогут подписаться на государственные облигации страны - впервые в истории местные розничные инвесторы смогут приобрести гособлигации Эстонии на сумму до 200 миллионов евро, которые будут выплачивать проценты раз в год по фиксированной ставке 3,3% годовых.