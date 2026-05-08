В Пярнумаа планируют построить завод за миллиард евро

Производитель зеленого водорода Northern Europe Energy Group и девелопер ветроэнергетики Vindr Baltics хотят построить в Пярнумаа завод по производству зеленого водорода стоимостью миллиард евро.
- Производитель ветроэнергии Vindr Baltic, которым руководит Марко Вийдинг, будет снабжать новый завод электроэнергией.
Компания Northern Europe Energy Group с норвежскими корнями планирует построить в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, завод по производству зеленого водорода, электроэнергию для которого будет обеспечивать производитель ветроэнергии Vindr Baltics. Общий объем инвестиций составит миллиард евро, и, по нынешним планам, завод, который начнет производство в 2031 году, будет расположен у эстонско-латвийской границы, в районе Уриссааре, и даст работу как минимум 100 людям.
